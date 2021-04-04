Пензенские полицейские проверили СНТ и пункты приема цветмета

04.04.2021 | 19:12

На загородные участки и в пункты приема цветных металлов отправились люди в форме. С приближением времени, когда тысячи граждан начнут копать грядки, все более пристальное внимание полицейские обращают на подозрительные лица, которые находятся в границах садоводческих товариществ.

«За время несения службы составлено 82 протокола об административный правонарушениях, 80 из которых по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения), один материал по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждение). Выявлено и задокументировано одно преступление по статье 158 УК РФ», - сообщил зам. начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Всего полицейские в рамках операции «Дача» отработали 37 садоводческих товариществ, около 40 пунктов приема цветных металлов и 5 рынков. Охранников и сторожей призвали к бдительности.