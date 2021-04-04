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Общество

Пензенские полицейские проверили СНТ и пункты приема цветмета

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На загородные участки и в пункты приема цветных металлов отправились люди в форме. С приближением времени, когда тысячи граждан начнут копать грядки, все более пристальное внимание полицейские обращают на подозрительные лица, которые находятся в границах садоводческих товариществ.

«За время несения службы составлено 82 протокола об административный правонарушениях, 80 из которых по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения), один материал по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждение). Выявлено и задокументировано одно преступление по статье 158 УК РФ», - сообщил зам. начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Всего полицейские в рамках операции «Дача» отработали 37 садоводческих товариществ, около 40 пунктов приема цветных металлов и 5 рынков. Охранников и сторожей призвали к бдительности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Да ладно,проснулись.В прошлый выходной посетил дачу на Каланче после зимы-ванну,используемую как ёмкость для полива,умыкнули.Так что все эти рейды для "галочки".

Гость||

Да, почему дачных воров тк плохо ловят, что зимой, что летом когда воруют урожай ?

Гость||

У соседа поищи. Нааерняка ванна у него.

Гость||

Если власти никак не реагируют на легальную скупку краденного металла, то что могут сделать все эти охранники и сторожа. Неужели те, кто принимает этот металл не могут определить, что в одном случае это разбитая крышка колодца, в другом случае - вырезанный и обожжённый кабель, садовый инвентарь и др. Люди, скупающие краденое - барыги. Так и надо их определять и наказывать.

Гость||

Гость писал(а):

> Да ладно,проснулись.В прошлый выходной посетил дачу на Каланче после

> зимы-ванну,используемую как ёмкость для полива,умыкнули.Так что все эти

> рейды для "галочки". Гаврюшин - карьерист и очковтиратель.

Гость||

Лучше бы проверили Арбековский лес от наркоманов, лес кишит от их закладок, и день и ночь закладывают и снег роют.

Имя: Гость
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