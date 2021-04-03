Пензенцам рассказали о появлении и роли мобильного телефона

03.04.2021 | 19:00

Появление мобильного телефона предсказали еще в 1910 году.

После войны идею создания аппарата, который не был бы привязан к базе, подхватили некоторые американские компании. Изобретенные одной из них агрегаты - прообразы современных устройств весили 13-14 кг. Удерживать такую трубку возле уха сложно, и телефонные разговоры, судя по всему, длились недолго.

48 лет назад изобретатель Мартин Купер с помощью созданного им устройства позвонил в офис фирмы конкурентов. Это событие принято считать днем рождения мобильного телефона, без которого сейчас трудно представить жизнь современного человека.

Широкое распространение сотовая связь получила не сразу. Первые аппараты стоили несколько тысяч долларов. Со временем менялась не только цена, но и размеры телефонов. В 80-х годах прошлого века их уже можно было положить в карман.

Позже появились трубки с экранами, мобильные устройства оснастили дополнительными функциями. Люди начали отправлять СМС, выходить в интернет и обмениваться электронными письмами.

Два года назад в школах запретили пользоваться мобильниками во время уроков, а недавно РПН потребовал вообще исключить смартфоны из образовательного процесса. Согласно санитарным правилам, к интернет-платформам для очного или дистанционного обучения можно подключаться только с помощью планшетов, ноутбуков или компьютеров. Экраны с диагональю менее 12 дюймов портят зрение.