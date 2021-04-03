Отреставрированный в Пензе фаэтон отправили в «Тарханы»

Меньше чем за месяц специалисты пензенского автоателье обновили салон раритетного транспорта.
Фаэтон, который в «Тарханах» используют в экскурсионных целях, после реставрации подготовили к отправке в музей-заповедник. Сиденья и откидной верх обтянуты новым материалом, устойчивым к воздействию солнечных лучей и влаге; сохранена и цветовая гамма.
Копия коляски XIX века покинула мастерскую.
На сайте музея-заповедника «Тарханы» размещено довольно много фотографий экипажа в действии. Одна лошадиная сила - и туристы чинно ездят по территории усадьбы.
Этот фаэтон - не единственный в «Тарханах». Есть еще один экипаж для прогулок по музею-заповеднику.
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Сколько дэнэг отмыли с этой маразматичкой на тарханах