Общество

Отреставрированный в Пензе фаэтон отправили в «Тарханы»

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Меньше чем за месяц специалисты пензенского автоателье обновили салон раритетного транспорта.

Фаэтон, который в «Тарханах» используют в экскурсионных целях, после реставрации подготовили к отправке в музей-заповедник. Сиденья и откидной верх обтянуты новым материалом, устойчивым к воздействию солнечных лучей и влаге; сохранена и цветовая гамма.

Копия коляски XIX века покинула мастерскую.

На сайте музея-заповедника «Тарханы» размещено довольно много фотографий экипажа в действии. Одна лошадиная сила - и туристы чинно ездят по территории усадьбы.

Этот фаэтон - не единственный в «Тарханах». Есть еще один экипаж для прогулок по музею-заповеднику.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Сколько дэнэг отмыли с этой маразматичкой на тарханах

Гость||

Директор та ещё альцегеймерка

Имя: Гость
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