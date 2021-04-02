Общество

В Пензе сотрудники ГИБДД помогли приставам поймать должников

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Злостных неплательщиков административных штрафов задержали на дорогах Пензы в ходе совместного рейда сотрудники ГИБДД и управления Федеральной службы судебных приставов.

«Были остановлены транспортные средства под управлением водителей 1986 и 1990 года рождения, имеющих 217 и 61 неоплаченный штраф соответственно», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Общая сумма долга этих граждан составила 2,5 миллиона рублей.

«Не принимали никаких мер к погашению, не являлись по требованию судебного пристава и укрывались от исполнения решения суда. Обращение взыскания на автотранспорт в одном из случаев поспособствовало погашению всей суммы задолженности», - рассказала главный специалист-эксперт УФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Так в бюджет Пензенской области поступило 157 тысяч рублей.

Второму неплательщику придется изыскивать крупную сумму, чтобы не лишиться автомобиля навсегда.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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