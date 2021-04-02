Общество

Пензенские школьники задали вопросы летчику-космонавту

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Фокус с внезапным исчезновением временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко показали представители социально-педагогического колледжа. С помощью надувной сферы они отправили первое лицо региона на виртуальную орбиту земли.

Знакомство с выставкой техники и спецоборудования, работами школьников и студентов, а также моделями самолетов предваряло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию первого полета человека в космос.

«Я видел сегодня огромный пласт технического творчества - то, чем вы занимаетесь. Вы очень хорошие, способные люди. Я думаю, что именно на таких, как вы, строится будущее нашей страны», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

В рамках реализации всероссийского проекта «Диалоги с Героями» состоялась встреча с летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым. Школьники смогли лично задать любые вопросы человеку, побывавшему в двух космических командировках, первая из которых была 10 лет назад.

«Есть ли возможность общаться с близкими во время полета?» - спросила девочка.

«Да, возможность такая есть. У нас есть космический телефон свой, мы, в принципе, всегда можем позвонить в любую точку мира, на любой мобильный или стационарный телефон. Есть возможность даже видеоконференцию провести со своими домашними», - ответил Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев.

Также пензенских школьников интересовало, как лечатся космонавты, если они неожиданно заболевают, как они питаются на орбитальной станции, как влияет на человека невесомость и что он чувствует после возвращения на землю.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

что надо сделать, чтобы не летая в космос стать депутатом и более не нуждаться ни в чём?

Гость||

Какие законы может принимать космонаавт? Он не юрист,не экономист...

Его будут переизбирать 19 сентября? От космонавтов уже были предложения...

Д-р Шаффхаузен||

Скорее Ситтель будут избирать.

Гость||

заберите меня в космос

Гость||

Саш, ты наверно хороший человек. И профессионал наверняка тоже. Только вот .. нахрен тебе эта политика, дума-шмума? В г...не ведь извачкаешься, как ИА недавно захомутанный. Не лезь, не порть себя.

Гость||

Поздно. Я уже весь там в политике.

Гость||

Что он сделал для Пензенской области? Ничего.

Гость||

В России 20% населения систематически недоедают

В России систематически недоедает каждый пятый житель, то есть 20 процентов населения. Причем среди недоедающих очень много детей, сообщила завлабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда. Материал опубликован в журнале «Экономическое развитие России», основные положения статьи обнародованы на сайте института.

Для решения проблемы Шагайда предложила запустить программу раздачи продовольствия нуждающимся. На это необходимо 400 млрд рублей ежегодно. По ее словам, эти деньги позволят подтянуть потребление российских семей до уровня не менее 85% от рациональной нормы питания.

Сейчас каждый пятый россиянин может позволить себе только 66-75% от необходимого набора продуктов. Чаще всего к этой категории относятся семьи с детьми, многодетные и неполные семьи.

Эксперты подчеркивают, что проблема с продовольственным обеспечением лишь усугубляется. К примеру, в декабре прошлого года россияне могли позволить себе покупать еды на 12% меньше, чем в декабре 2012-го.

Шагайда напомнила, что продуктовые программы действуют во многих странах, включая и США, где такие программы обеспечивают 60% всего аграрного бюджета страны. При этом крупнейшая программа SNAP охватывает до 15% процентов населения. Каждый четвертый американец хотя бы раз в год пользуется программой государственной помощи.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин в ходе совещания с лидерами думских фракций заявил, что тему введения продовольственных сертификатов для малоимущих необходимо обсуждать. На этом фоне стало известно, что последний год цены на продовольствие в России выросли на семь процентов, обогнав инфляцию. Это самый значительный рост цен на продукты за последние пять лет. При этом по темпам продовольственной инфляции за минувший год Россия обогнала Евросоюз в 8 раз.

Гость||

Зачем тратить деньги на выборы депутатов ГД? Нужно просто обнулить предыдущие сроки и всё...

Гость||

А можно ли стать космонавтом,не вступая в партию? А, Александр?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

встреча с летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым. Школьники смогли лично задать любые вопросы
А почему он ,большинство сидящих в зале школьников, лично лишил ,в будущем, пенсий?Не руководствовался ли он,при голосование За,страхом,что если он не отнимет у беззащитного населения последнюю пенсию,то его пайка уменьшится?Как он может объяснить,что банда, в которую он входит, не приняла ни одного!!! закона реально улучшающего жизнь населению?Естественная убыль населения в январе-феврале 2021 года увеличилась на 183,7 тыс., это на 103,6 тыс. больше, чем годом ранее.Не связано ли с это с тем,что люди боятся жить и рожать при правление твоей банды?

Гость||

Да население из космоса не видать совсем...и из думского кресла тоже, аминь...плевал он на всех с высоты.

Гость||

Самый главный вопрос зачем он полез в политику и как он может представлять народ если он живет другой жизнью ,которая не пересекается с жизнью народа.

Гость||

Может он как космонавт и не плохой? А вот в юриспруденции, как и в политике т...! Огромное спасибо за повышение пенсионного возраста! Когда он летал в космосе - то был личностью! Когда его ( полагаю, что принудительно) протащили в депутаты на пензенских выборах,( по примеру с. Бессоновки) - то, отношение к нему стало нулевым(скорее - отвратительным)! А почему - сам знает!

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