Пензенские школьники задали вопросы летчику-космонавту

02.04.2021 | 19:52

Фокус с внезапным исчезновением временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко показали представители социально-педагогического колледжа. С помощью надувной сферы они отправили первое лицо региона на виртуальную орбиту земли.

Знакомство с выставкой техники и спецоборудования, работами школьников и студентов, а также моделями самолетов предваряло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию первого полета человека в космос.

«Я видел сегодня огромный пласт технического творчества - то, чем вы занимаетесь. Вы очень хорошие, способные люди. Я думаю, что именно на таких, как вы, строится будущее нашей страны», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

В рамках реализации всероссийского проекта «Диалоги с Героями» состоялась встреча с летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым. Школьники смогли лично задать любые вопросы человеку, побывавшему в двух космических командировках, первая из которых была 10 лет назад.

«Есть ли возможность общаться с близкими во время полета?» - спросила девочка.

«Да, возможность такая есть. У нас есть космический телефон свой, мы, в принципе, всегда можем позвонить в любую точку мира, на любой мобильный или стационарный телефон. Есть возможность даже видеоконференцию провести со своими домашними», - ответил Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев.

Также пензенских школьников интересовало, как лечатся космонавты, если они неожиданно заболевают, как они питаются на орбитальной станции, как влияет на человека невесомость и что он чувствует после возвращения на землю.