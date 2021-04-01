В пензенской Росгвардии рассказали о самых нелепых нарушениях закона

01.04.2021 | 17:08

В четверг, 1 апреля, в День смеха в Управлении Росгвардии по Пензенской области рассказали о нескольких курьезных случаях, героями которых стали задержанные правонарушители.

Один из казусов произошел в магазине, торгующем газовым оборудованием. В нем сработала сигнализация, и бойцы немедленно прибыли на место. Под столом они увидели спавшего пьяного мужчину, разбудили его и услышали объяснение того, как он оказался в магазине. По словам 53-летнего гражданина, он проходил мимо, замерз и решил переночевать в тепле.

Другой инцидент случился поздним вечером. На глазах у патрульного экипажа разыгралась сцена: из продовольственного магазина выскочил мужчина с четырьмя коробками конфет в руках, а следом за ним с криком «Стой!» гнался продавец. Росгвардейцы настигли и задрежали беглеца. Оказалось, что чуть раньше он украл в торговой точке бутылку со спиртным и решил вернуться за закуской в виде конфет.

В январе на улице Ново-Терновской произошел еще один нестандартный случай. Ночной патруль заметил мужчину, который с трудом вел по глубокому снегу велосипед. Росгвардейцы поинтересовались, куда он направляется глубокой зимней ночью и кому принадлежит двухколесное транспортное средство. Мужчина, запутавшись в версиях, в итоге признался, что увидел его в подъезде расположенной рядом многоэтажки, сломал велозамок и увел желаемое.

Также зимой росгвардийцы сумели оперативно вычислить дачного вора. Семейная пара, приехавшая на участок на улице Марата, нашла на снегу следы, которые вели к сараю. Недалеко от забора лежали бензопила и двигатель от мотоблока, раньше бывшие в постройке. Осмотрев сарай, хозяин обнаружил пропажу еще одной бензопилы и инструментов.

«Буквально через пару минут недалеко от дачи росгвардейцы увидели застрявший в снегу автомобиль. В нем они нашли украденные вещи, которые позже опознал хозяин дачи. Водителя задержали на месте», - рассказали в пресс-службе управления.