Общество

В пензенской Росгвардии рассказали о самых нелепых нарушениях закона

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В четверг, 1 апреля, в День смеха в Управлении Росгвардии по Пензенской области рассказали о нескольких курьезных случаях, героями которых стали задержанные правонарушители.

Один из казусов произошел в магазине, торгующем газовым оборудованием. В нем сработала сигнализация, и бойцы немедленно прибыли на место. Под столом они увидели спавшего пьяного мужчину, разбудили его и услышали объяснение того, как он оказался в магазине. По словам 53-летнего гражданина, он проходил мимо, замерз и решил переночевать в тепле.

Другой инцидент случился поздним вечером. На глазах у патрульного экипажа разыгралась сцена: из продовольственного магазина выскочил мужчина с четырьмя коробками конфет в руках, а следом за ним с криком «Стой!» гнался продавец. Росгвардейцы настигли и задрежали беглеца. Оказалось, что чуть раньше он украл в торговой точке бутылку со спиртным и решил вернуться за закуской в виде конфет.

В январе на улице Ново-Терновской произошел еще один нестандартный случай. Ночной патруль заметил мужчину, который с трудом вел по глубокому снегу велосипед. Росгвардейцы поинтересовались, куда он направляется глубокой зимней ночью и кому принадлежит двухколесное транспортное средство. Мужчина, запутавшись в версиях, в итоге признался, что увидел его в подъезде расположенной рядом многоэтажки, сломал велозамок и увел желаемое.

Также зимой росгвардийцы сумели оперативно вычислить дачного вора. Семейная пара, приехавшая на участок на улице Марата, нашла на снегу следы, которые вели к сараю. Недалеко от забора лежали бензопила и двигатель от мотоблока, раньше бывшие в постройке. Осмотрев сарай, хозяин обнаружил пропажу еще одной бензопилы и инструментов.

«Буквально через пару минут недалеко от дачи росгвардейцы увидели застрявший в снегу автомобиль. В нем они нашли украденные вещи, которые позже опознал хозяин дачи. Водителя задержали на месте», - рассказали в пресс-службе управления.

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Гость||

Самое нелепое - это часы,которые И.А. хотел вернуть Шпигелю,но не успел!!!

Работайте братья!!!

Гость||

И чудо с часами патриарха на фото часов на руке нет а в отражение на столе они есть.

Гость||

С 1-м Апреля.

А где лопата?

Гость||

Гость писал(a):

Работайте братья!!!
Опять дурачок возбудился.

Гость||

По вашему это смешно?

Эти фигуранты поди ещё в грудь бьют себя опрокидывая за царя, всем нутром ненавидят внешний мир и голосуют за Едро, а когда выпивка кончается просто воруют и дебаширят,после чего вновь восхищаются величием России со стопкой в руках. Офигеть, обхохотаться....

Гость||

Гость писал(a):

Самое нелепое - это часы,которые И.А. хотел вернуть Шпигелю,но не успел!!!
Конечно не успел. Шпигель улетел в Израиль а по прилёту в Россию его сразу задержали.

Гость||

Иванов! Я! Петров! Я! Три тысячи тридцатый! (Обиженно)Моя фамилия Зозо, товарищ прапорщик.

Гость||

В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО.

Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным.

В моем портфолио плохого парня уже есть:

- Признан склонным к побегу в «Кремлевском централе»

- 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино»

- 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров».

Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:

- Встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»

- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»

- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской

- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)

Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать».

Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже.

- Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше все знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме.

Что характерно, они были правы!

Не нарушайте правил!

(Но все-таки обязательно немножечко нарушайте

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