В Пензе провели конкурс на лучший скворечник

01.04.2021 | 19:24

Конкурс домиков для птиц традиционно провели в детском парке «Спутник». Скворечник-дуплянку Даниил Дятлов вместе с папой выдолбили за три часа из черемухи.

«Внутренности я не зачищал, так как птичкам с помощью своих коготков будет легко забираться в гнездо и из него выбираться. Там могут поселиться синицы, скворцы, мухоловка-пуструшка, гоголь», - рассказал ученик школы № 75/62 г. Пензы Даниил Дятлов.

В этом году жюри оценивало рекордное количество работ - школьники изготовили 130 скворечников, разных по форме и содержанию. Есть там и жилища, предназначенные для иностранных пернатых.

«Лучшие скворечники мы будем развешивать на территории ДЮТ «Спутник». У нас также есть на нашей базе лагерь «Юность», мы туда отправим часть», - сообщила заместитель директора детского центра «Спутник» Оксана Медведева.

Самую большую конструкцию на конкурс представила лицеистка Полина Морозова. Настоящее общежитие - так называемый ласточник.

«Он предназначен для птиц, которые прилетают стаями. Он из себя представляет «дом» из трех этажей, в котором 25 «комнат», - отметила школьница.

Есть одно обязательное правило при установке скворечника - леток и жердочка должны смотреть на юго-восток, чтобы птица могла видеть первые лучи восходящего солнца.