Пензенские омоновцы отметили 28-летие образования отряда тренировкой

01.04.2021 | 19:10

Два человека совершили вооруженное нападение на магазин, бросили машину в лесу и укрылись в заброшенном здании. Такую информацию получили сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области в ходе тактико-специальных занятий по уничтожению условных бандитов. Специальное мероприятие посвятили 28-летию образования отряда.

Снайперской группе поставили задачу выяснить местоположение возможных заложников и определить вражеские огневые точки.

«Веду наблюдение, докладываю командиру о всех передвижениях противника и, если поступает команда о поражении цели, открываю огонь», - рассказал сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Александр.

Для них нет невыполнимых задач, но каждая операция имеет свои нюансы.

«Здание очень высокое, много углов, лестничных пролетов, будет работа со щитами», - отметил сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Антон.

Шаг за шагом бойцы ОМОНа приближались к преступникам, и наконец наступила кульминация операции. В итоге оба злоумышленника были ликвидированы. На выполнение задачи ушло менее 10 минут.