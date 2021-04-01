Общество

Пензенские омоновцы отметили 28-летие образования отряда тренировкой

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Два человека совершили вооруженное нападение на магазин, бросили машину в лесу и укрылись в заброшенном здании. Такую информацию получили сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области в ходе тактико-специальных занятий по уничтожению условных бандитов. Специальное мероприятие посвятили 28-летию образования отряда.

Снайперской группе поставили задачу выяснить местоположение возможных заложников и определить вражеские огневые точки.

«Веду наблюдение, докладываю командиру о всех передвижениях противника и, если поступает команда о поражении цели, открываю огонь», - рассказал сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Александр.

Для них нет невыполнимых задач, но каждая операция имеет свои нюансы.

«Здание очень высокое, много углов, лестничных пролетов, будет работа со щитами», - отметил сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Антон.

Шаг за шагом бойцы ОМОНа приближались к преступникам, и наконец наступила кульминация операции. В итоге оба злоумышленника были ликвидированы. На выполнение задачи ушло менее 10 минут.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

В мытищах один пенс всю хвардию 11 часов околачивал

Гость||

А у Александров-Антонов есть гордость за своё дело? Что под масочками прятать героев? Дядя Степа друг детей

Гость||

В мытищах один пенс всю хвардию 11 часов околачивал

дело не в этом. дело в том, что нельзя пачкать и портить святое частное имущество. а начальство кому то угождает и требует убрать конкурента с большой дороги. вот тут и вся загвоздка. семейка уже наняла адвокатов и будет шкурить мвд-мушкетёров и фсб. это нам тут кажется, что они очень уж о себе воображают. а сталица - город маленький и все знают кто почем среди таких дачников. главное - первым делом - не слёзы и муки по утрате, а деньги. мы не дышим, а они не взволнованы

Гость||

А что же Левченко не в спомнили?

Гость||

Гость писал(a):

А что же Левченко не в спомнили?
Он умер.Зачем им его вспоминать?

Гость||

юбилеи и праздники обычно тренировкой в литрбол отмечают

Гость||

Ага,клоунаду устроили.в реале будут моросить на ровном месте.

Имя: Гость
Комментарий:

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