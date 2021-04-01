«Новые люди» разработали программу здорового питания школьников

01.04.2021 | 10:54

Для улучшения здоровья россиян необходимо изменить подходы к организации питания в школах и детских садах. В этом убеждены организаторы круглого стола, состоявшегося 30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт». Партия «Новые люди» разработала программу для реформирования системы школьного питания во всех регионах страны.

По данным медиков, неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных. От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний - 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы.

Тем не менее меню в школах и детских садах изобилует вредными продуктами. Рафинированный сахар, некачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста - и этот список можно продолжать. Для формирующегося организма маленького человека такие продукты опасны вдвойне.

«Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фастфуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешевые продукты и блюда. Поэтому еще непонятно, что вреднее: фастфуд или школьное питание», - заметил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

С ним согласен и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Результат неправильного питания в детстве - неполноценное умственное и физическое развитие человека», - подчеркнул он.

Чтобы исправить эту ситуацию, «Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания. Ее автор, руководитель партийного проекта «Здоровое питание - детям» Елена Нечаева сообщила, что программа станет основой большой реформы, главная цель которой - улучшение здоровья россиян.

В программе предлагается возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, ввести обязательный родительский контроль. Также необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость, добавить в меню безлактозное и растительное молоко.

В партии предлагают заменить вредные продукты полезными: добавить фрукты и свежие овощи, вместо курицы кормить детей морской рыбой, сократить в меню рафинированный сахар и дать ребенку право выбирать себе блюда в формате «шведского стола».

«Основы закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», - пояснила Елена Нечаева.

Она также отметила, что повышение качества продуктов не приведет к повышению цены. Во-первых, жесткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счет федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

«Важно, чтобы жители Пензы приняли участие в обсуждении нашей программы по здоровому питанию школьников. Некоторые аспекты уже вызывают дискуссию, например предложение устроить шведские столы. Мы планируем провести обсуждение с родителями и учителями, чтобы после этого начать реализацию наших предложений. Приглашаем родителей обсудить эту тему, написав нам через соцсети», - предложил руководитель отделения партии в Пензенской области Алексей Блюдин.