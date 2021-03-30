В Пензе от коронавируса вылечили 104-летнюю пациентку

30.03.2021 | 19:01

104-летняя Мария Алексеевна Богомазова с дочерью и зятем перенесли коронавирус. Почти две недели они провели в пульмонологическом отделении клинической больницы № 4 Пензы.

Галина Вырыпаева уверена, что ее мама-долгожительница оказалась настоящим бойцом и выдержала эту схватку с COVID-19.

«Ходит сама, двигается, кушает сама, слава богу», - отметила Галина.

Пациент такого возраста в отделении врач-пульмонолога больницы Кристины Лаврентьевой был впервые за весь ковидный период. Молодой доктор работает в красной зоне с апреля 2020-го.

«Самый пожилой человек, который был выписан, - это в Великобритании (107 лет), то есть наша больница, так сказать, шла на рекорд. Помимо основного лечения, которое должны получать пациенты, бабушка получала поддерживающую терапию, то есть и для сердечка, и для головного мозга препараты сосудистые», - рассказала Кристина Лаврентьева.

Но основное лекарство - это не таблетки, а настрой самого пациента на выздоровление, говорит врач.

«Семья эта - как раз такие бойцы, особенно дочь. Она большая молодец, за бабушкой ухаживала, смотрела», - сообщила Кристина Лаврентьева.

«Здесь очень тяжелый труд. Столько народу, везут и везут», - поделилась Галина.

Теперь семья уехала из больницы. Дома родственники продолжат следовать советам врачей, чтобы восстановиться после болезни.