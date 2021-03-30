Общество

В Пензе от коронавируса вылечили 104-летнюю пациентку

Печать

104-летняя Мария Алексеевна Богомазова с дочерью и зятем перенесли коронавирус. Почти две недели они провели в пульмонологическом отделении клинической больницы № 4 Пензы.

Галина Вырыпаева уверена, что ее мама-долгожительница оказалась настоящим бойцом и выдержала эту схватку с COVID-19.

«Ходит сама, двигается, кушает сама, слава богу», - отметила Галина.

Пациент такого возраста в отделении врач-пульмонолога больницы Кристины Лаврентьевой был впервые за весь ковидный период. Молодой доктор работает в красной зоне с апреля 2020-го.

«Самый пожилой человек, который был выписан, - это в Великобритании (107 лет), то есть наша больница, так сказать, шла на рекорд. Помимо основного лечения, которое должны получать пациенты, бабушка получала поддерживающую терапию, то есть и для сердечка, и для головного мозга препараты сосудистые», - рассказала Кристина Лаврентьева.

Но основное лекарство - это не таблетки, а настрой самого пациента на выздоровление, говорит врач.

«Семья эта - как раз такие бойцы, особенно дочь. Она большая молодец, за бабушкой ухаживала, смотрела», - сообщила Кристина Лаврентьева.

«Здесь очень тяжелый труд. Столько народу, везут и везут», - поделилась Галина.

Теперь семья уехала из больницы. Дома родственники продолжат следовать советам врачей, чтобы восстановиться после болезни.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

«Здесь очень тяжелый труд. Столько народу, как будто везут и везут», - поделилась Галина.

А вот и врете, не говорит она "как будто " !!!

Гость||

Не везут а вывозят в перед ногами из больницы от пневмании

Гость||

Бабушку к награде!

Гость||

Гость писал(a):

Не везут а вывозят в перед ногами из больницы от пневмании
невсех

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте