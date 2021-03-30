Общество

В Пензе хотят издать книгу по истории региона

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Профессор Владимир Первушкин ищет единомышленников. Он готовится к созданию первой академической «Истории Пензенского края». Подобной книги в области еще никогда не было - выпускались только энциклопедия и учебники для детей. Нынешнее издание должно стать совсем другим.

«Мы берем с древнейших времен и доводим до сегодняшнего дня. Сколько это будет томов, мы не знаем, но «академическое» подразумевает то, что это будет написано для людей, которые интересуются историей края. У нас сейчас этого нет», - рассказал профессор, доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Никаких сроков выхода «Истории Пензенского края» он не называет. Ее создание - процесс непростой и длительный. Предстоит работа в архивах, книгу нужно разбить на главы, чтобы определить, какой специалист над каким периодом будет трудиться.

«Это требует большого авторского коллектива. У нас в Пензенской области существует хорошая школа историков, краеведов. С этой задачей, я думаю, мы справимся. Задача сейчас - собрать большой авторский коллектив и начинать работать», - отметил Владимир Первушкин.

В соседних регионах аналогичные издания давно вышли - в Мордовии, например, в двух томах, в Самаре - в восьми.

Работа над фундаментальным трудом начинается по поручению врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Летопись глупомордых?

Гость||

Когда пушки гремят, музы молчат.Как благосостояние населения области повышаться будет??? Об этом молчит ИО...

Гость||

Про белозёрцева и сыновей пусть не забудет написать в истории, подробненько!

Гость||

История города глупова...мдяяя

Гость||

Белозерцева вычеркнут?

Гость||

Дело конечно нужное, но создание такого коллективного труда может быть и на общественных началах, а не по поручению и.о. Губернатора. Можно привлечь к этому студентов-историков. Для них это будет увлекательным, ответственным делом. А издание книг осуществить конечно же за бюджетные средства.

Гость||

про васю долю тоже и его родственников

Гость||

Белорыбкин давно уже что-то подобное написал по истории пензенского края.

Гость||

21.41, вчеркнут. Он же был.

Гость||

Гость писал(a):

21.41, вчеркнут. Он же был.
Новая глава гордость и позор Пензенской области ?)))

Имя: Гость
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