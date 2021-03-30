В Пензе хотят издать книгу по истории региона

30.03.2021 | 21:01

Профессор Владимир Первушкин ищет единомышленников. Он готовится к созданию первой академической «Истории Пензенского края». Подобной книги в области еще никогда не было - выпускались только энциклопедия и учебники для детей. Нынешнее издание должно стать совсем другим.

«Мы берем с древнейших времен и доводим до сегодняшнего дня. Сколько это будет томов, мы не знаем, но «академическое» подразумевает то, что это будет написано для людей, которые интересуются историей края. У нас сейчас этого нет», - рассказал профессор, доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Никаких сроков выхода «Истории Пензенского края» он не называет. Ее создание - процесс непростой и длительный. Предстоит работа в архивах, книгу нужно разбить на главы, чтобы определить, какой специалист над каким периодом будет трудиться.

«Это требует большого авторского коллектива. У нас в Пензенской области существует хорошая школа историков, краеведов. С этой задачей, я думаю, мы справимся. Задача сейчас - собрать большой авторский коллектив и начинать работать», - отметил Владимир Первушкин.

В соседних регионах аналогичные издания давно вышли - в Мордовии, например, в двух томах, в Самаре - в восьми.

Работа над фундаментальным трудом начинается по поручению врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.