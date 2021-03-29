Общество

В Пензе назвали микрорайоны, где может начаться реновация

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Стало известно, какие районы Пензы могут попасть в программу реновации. О планах по развитию города рассказал глава администрации Андрей Лузгин.

Закон о комплексном развитии территорий начал действовать в регионах РФ с 2021 года. Предполагается, что крупные строительные компании станут договариваться с гражданами и расселять их, после чего примутся возводить на освобожденных площадях новое жилье.

«Программа реновации подразумевает, что за счет инвесторов будут предоставляться помещения с учетом норм и современных стандартов строительства, с тем же количеством квадратных метров», – пояснил Лузгин.

Власти намерены вовлекать в проект малоэффективные, малозастроенные кварталы. Главное отличие от программы переселения заключается в том, что по ней дома признаются аварийными и сносятся в разные сроки. Из-за этого такие локации непривлекательны для застройщиков.

«В настоящее время ведем работу по четырем территориям. В прошлом году в рамках действия предыдущего закона заключено первое соглашение о развитии застроенных территорий в районе улиц Измайлова и Ангарской. Всего 32 квартиры попадают под расселение, часть из них - муниципальное жилье. Сейчас мы находимся в стадии реализации. Надеемся, что в этом году в рамках работы с инвестором первые жители смогут обрести достойное современное жилье», - уточнил Лузгин.

В числе других перспективных для комплексной застройки территорий Заводской район, район Свинтреста и улица Ватутина.

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Гость||

Занятная у нас в Пензе власть, ничего не скажешь. "Всероссийская реновация" предполагает передачу целого ряда полномочий от центра субъектам и для ее начала на уровне субъекта (в данном случае, Пензенской области) должен быть принят ряд нормативных актов. На данный момент ничего не слышно, чтобы Заксобр что-то принимал или планировал принять (у них сейчас другие заботы). Зато мэр, который город от снега очистить не в состоянии, уже что-то "реновировать" собрался. И откуда таких берут?

Гость||

Двумя днями ранее,этот же Лузгин сказал,что в Заводском районе больше не будет строиться новое жилье.а продолжат строить дома "Заре",тепрь же про "Зарю не слова",где правду говорит Лузгин?

Имя: Гость
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