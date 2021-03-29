В Пензе назвали микрорайоны, где может начаться реновация

29.03.2021 | 10:10

Стало известно, какие районы Пензы могут попасть в программу реновации. О планах по развитию города рассказал глава администрации Андрей Лузгин.

Закон о комплексном развитии территорий начал действовать в регионах РФ с 2021 года. Предполагается, что крупные строительные компании станут договариваться с гражданами и расселять их, после чего примутся возводить на освобожденных площадях новое жилье.

«Программа реновации подразумевает, что за счет инвесторов будут предоставляться помещения с учетом норм и современных стандартов строительства, с тем же количеством квадратных метров», – пояснил Лузгин.

Власти намерены вовлекать в проект малоэффективные, малозастроенные кварталы. Главное отличие от программы переселения заключается в том, что по ней дома признаются аварийными и сносятся в разные сроки. Из-за этого такие локации непривлекательны для застройщиков.

«В настоящее время ведем работу по четырем территориям. В прошлом году в рамках действия предыдущего закона заключено первое соглашение о развитии застроенных территорий в районе улиц Измайлова и Ангарской. Всего 32 квартиры попадают под расселение, часть из них - муниципальное жилье. Сейчас мы находимся в стадии реализации. Надеемся, что в этом году в рамках работы с инвестором первые жители смогут обрести достойное современное жилье», - уточнил Лузгин.

В числе других перспективных для комплексной застройки территорий Заводской район, район Свинтреста и улица Ватутина.