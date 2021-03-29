Общество

Мельниченко неделю ждал бесплатные лекарства от COVID-19

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В понедельник, 29 марта, на совещании в правительстве Пензенской области врио губернатора Олег Мельниченко рассказал о том, как перенес коронавирусную инфекцию.

Эта информация прозвучала во время обсуждения обеспечения медикаментами пациентов с COVID-19. Министр здравоохранения Александр Никишин доложил, что проблем в этой сфере нет.

Олег Мельниченко пояснил, что в ноябре сделал прививку вакциной «Спутник V». Успел ввести первый компонент, а потом заболел, потому что пообщался с зараженным человеком. Это было в Пензе.

«Протекало, слава богу, легко. Медикаменты для того, чтобы лечиться, мне предоставили через неделю. Я к тому времени уже купил, конечно. Я бы уже загнулся, если бы болезнь шла не в легкой форме. На собственном опыте подозреваю, что не так у нас все хорошо. Предлагаю вам поглубже изучить ситуацию», - обратился он к руководителю министерства.

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Гость||

Так их вообще не выдают!Даже и речи об этом не ведется!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Протекало, слава богу, легко. Медикаменты для того, чтобы лечиться, мне предоставили через неделю.
Как вам понравилась современная застройка Западной Поляны?

Гость||

Займитесь уже вакцинацией пожилых! Приглашайте их индивидуально,организуйте вакцинацию на дому ! Кто там пожилых кормит в этих красных зонах, там же и приём таблеток надо за ними контролировать и падают они там наверняка.

Гость||

это еще хорошо что через неделю,кто-то через месяц получил.

Гость||

Мне не выдали. Потому что сначала не брали тес, когда взяли все симптомы уже прошли. НУ и как вишенка на торте, по базе ковида не было хотя по телефону сказали что был, как и у всей семьи.

Гость||

Гость писал(a):

и как вишенка на торте
Что за вишенка на торте?

Гость||

если человек заболел ему должны в этот день лекарства выдавать, а не через неделю и месяц ? где же у нас все хорошо?

Гость||

А что изучать ситуацию по снабжению медикаментами бесплатно в том числе от ковида.Всё на лицо . Возьмите карту больного и позвоните.И всё станет ясно как белый день. Пока дождёшься лекарств , как раз придёт сороковой день. Так же и приём у врача.Врач примет тогда когда он уже и не нужен. А у Никишина всё хорошо.Как посмотришь на тот контингент, который работает у него в минздраве, сразу выздоровишь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Медикаменты для того, чтобы лечиться, мне предоставили через неделю. Я к тому времени уже купил, конечно.
Где-то, в этот момент, слегка улыбнулся Шпиндель...

Гость||

Вакцины в Пензе нет 2 недели!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Медикаменты для того, чтобы лечиться, мне предоставили через неделю. Я к тому времени уже купил, конечно. Я бы уже загнулся, если бы болезнь шла не в легкой форме. На собственном опыте подозреваю, что не так у нас все хорошо.
Поэтому министр здравоохранения Александр Никишин остался на своей должности...

Гость||

Хорошая реклама, я б купил... Еслиб деньги были.

Гость||

у Никишина всегда все в ажуре

Имя: Гость
Комментарий:

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