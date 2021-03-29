Мельниченко неделю ждал бесплатные лекарства от COVID-19

29.03.2021 | 10:47

В понедельник, 29 марта, на совещании в правительстве Пензенской области врио губернатора Олег Мельниченко рассказал о том, как перенес коронавирусную инфекцию.

Эта информация прозвучала во время обсуждения обеспечения медикаментами пациентов с COVID-19. Министр здравоохранения Александр Никишин доложил, что проблем в этой сфере нет.

Олег Мельниченко пояснил, что в ноябре сделал прививку вакциной «Спутник V». Успел ввести первый компонент, а потом заболел, потому что пообщался с зараженным человеком. Это было в Пензе.

«Протекало, слава богу, легко. Медикаменты для того, чтобы лечиться, мне предоставили через неделю. Я к тому времени уже купил, конечно. Я бы уже загнулся, если бы болезнь шла не в легкой форме. На собственном опыте подозреваю, что не так у нас все хорошо. Предлагаю вам поглубже изучить ситуацию», - обратился он к руководителю министерства.