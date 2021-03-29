А. Никишин: Ковидных больных после выписки обеспечивают лекарствами

29.03.2021 | 18:08

В стационаре находятся 1 271 человек, на кислородной поддержке - 445, в реанимации - 42, на ИВЛ - 24. С таких цифр свой доклад, касающийся ситуации с COVID-19 в регионе, начал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Александр Никишин говорит, заболевших людей старше 60 лет госпитализируют вне зависимости от того, насколько тяжело протекает инфекция. Около 12% развернутого коечного фонда свободно.

«Стационары медикаментозно обеспечены согласно стандартам. Что касается амбулаторного лечения, здесь за счет средств областного бюджета и за счет средств федерального бюджета закуплены лекарственные препараты, 100% их доставлено, и по мере необходимости они развозятся пациентам, нуждающимся в лечении», - сообщил Александр Никишин.

По его словам, с прошлой недели начали обеспечивать препаратами всех, кого выписывают из больницы, но кто продолжает лечиться от коронавируса дома. В ответ врио губернатора Олег Мельниченко рассказал свою историю: он заболел COVID-19 в октябре и видел всю систему изнутри.

«Медикаменты мне предоставили через неделю. Я, в принципе, их купил и лечился, но через неделю мне позвонили и сказали, что медикаменты положены. Я бы уже загнулся, если бы болезнь шла не в легкой форме», - отметил Олег Мельниченко.

Поэтому главе минздрава он рекомендовал изучить ситуацию с обеспечением лекарствами поосновательнее.

Продолжает поступать в регион вакцина от коронавируса. По словам Александра Никишина, очередь на прививки доходила до 25 тысяч человек, но после прихода очередной партии «Гам-КОВИД-Вак» уменьшилась и составляет примерно 15 тысяч.

29 марта сообщили о 106 новых заболевших.