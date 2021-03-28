Больницы региона получат из бюджета более 616 миллионов рублей

28.03.2021 | 15:07

Больницы Пензенской области получат дополнительное финансирование из государственной казны. Региону выделят 616 млн 234 тыс. 200 рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ. Медучреждения используют их для компенсации дополнительных расходов, связанных с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

Ранее стало известно, что область получит очередной бюджетный транш на приобретение лекарств для инфицированных коронавирусом. 30 млн 543 тыс рублей используют для покупки препаратов для амбулаторных больных.

За счет бюджета им (в зависимости от показаний) готовы предоставить следующие средства: фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, апиксабан, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.

Право на бесплатные медикаменты имеют лишь те, у кого подтвержден COVID-19.