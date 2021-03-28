Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 мар 2021|16:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Общество

Больницы региона получат из бюджета более 616 миллионов рублей

Печать

Больницы Пензенской области получат дополнительное финансирование из государственной казны. Региону выделят 616 млн 234 тыс. 200 рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ. Медучреждения используют их для компенсации дополнительных расходов, связанных с оказанием помощи пациентам с COVID-19.

Ранее стало известно, что область получит очередной бюджетный транш на приобретение лекарств для инфицированных коронавирусом. 30 млн 543 тыс рублей используют для покупки препаратов для амбулаторных больных.

За счет бюджета им (в зависимости от показаний) готовы предоставить следующие средства: фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, апиксабан, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.

Право на бесплатные медикаменты имеют лишь те, у кого подтвержден COVID-19.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Щедро. В размере Ванькиных карманных расходов.

Гость||

Попы негодуют.

Требуют и себе пару миллиардов из бюджета на свои хотелки

Гость||

Гость писал(a):

Щедро. В размере Ванькиных карманных расходов.
Из конфискованного ? Круговорот бабла в государстве!)

Гость||

НАЗНАЧАЮТ лекарства на определенный период лечения, а ВЫДАЮТ значительно меньше.

Например, назначили на 1 месяц лекарства, а выдали на 20 дней. Остальное "сами докупите".

При обращении в минздрав, обращение спускают ниже, даже с отписками не заморачиваются.

...Сотни миллионов...мдя...

Гость||

Из конфискованного ? Круговорот бабла в государстве!)

Если от туда, там 10 раз можно перевести.

Гость||

Гость писал(a):

Если от туда, там 10 раз можно перевести.
Без отката нет подката.))))))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте