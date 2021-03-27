Общество

В Пензе разгорелся очередной скандал вокруг смены УК

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Люди из дома № 15 на улице Тепличной разделились на два лагеря: одни - за смену управляющей компании, другие - против. В январе инициативная группа провела собрание, протокол которого отдали на рассмотрение в жилищную инспекцию.

«Больше 60%, если не ошибаюсь, проголосовали за переход, потому что так жить уже невозможно. Я здесь живу год и ничего хорошего не могу сказать про эту управляющую компанию», - рассказала жительница дома Оксана Макеева.

«Начали нам палки в колеса ставить и старшая, и сама компания. Нам стали писать оскорбления - не только про нас, но и про ту компанию, в которую мы переходим», - добавила ее соседка Ольга Пономарева.

Следом за протоколом о смене коммунальной организации появился еще один.

«Более 50%, необходимых для кворума, было набрано. Соответственно, было принято решение, что дом остается в нашей компании и изменения в реестр не вносятся», - уточнил начальник юридического отдела УК «Уютный дом» Максим Мартынов.

Сторонники новой организации утверждают, что во втором голосовании не участвовали, а ключевую роль сыграл собственник крупного пристроя-магазина.

«Они подписи вообще не собирали. Откуда они взялись, мы тоже не знаем. Но одна подпись - как раз от магазина, а у него очень большая площадь. Мы не можем даже за себя постоять, потому что человек, которого мы отапливаем, за нас решает», - сообщила Ольга Пономарева.

Члены инициативной группы намерены провести новое голосование, потому что к нынешней организации много претензий - начиная от того, как она обслуживает дом, и заканчивая огромными суммами за отопление. Есть подозрение, что значительная часть расходуемого тепла идет на обогрев торговых площадей.

«Надо смотреть: пристроенное нежилое здание - сколько метров? Мы сейчас не имеем права ни в подвал войти, ни других действий предпринять», - отметила руководитель УК «Центр Плюс» Наталья Корасева.

В действующей управляющей организации заверили, что обеспечивают комфортную температуру, а за нее нужно платить. За потребленную тепловую энергию перечисляют деньги не только жители, но и магазин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Вот это да , рейдеры от ЖК из Москвы добрались до нашего региона. Такое может быть только в одном случае для таких фирм, когда их отстранили от кормушки в столице и выдавили оттуда .

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