Роман Амстиславский поздравил Олега Мельниченко с назначением врио губернатора Пензенской области.
«Олег Владимирович хорошо знает Пензенский регион, его возможности и проблемы. Имеет колоссальный управленческий опыт, который позволяет видеть перспективные направления развития области.
Он пользуется огромным уважением и популярностью среди жителей нашего региона, что способствует оперативному формированию эффективной команды единомышленников и реализации федеральных программ, национальных проектов, реализуемых на территории Сурского края, способствующих повышению уровня благосостояния жизни наших граждан.
Уверен, что у Олега Владимировича высокие шансы на победу в предстоящих выборах. Убежден, что жители Пензенской области с радостью восприняли это назначение.
Желаю вам успехов на новой работе и реализации намеченных планов на благо Отечества!» - говорится в тексте поздравления Романа Амстиславского.
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