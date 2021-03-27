Николай Кузяков отчитался перед избирателями о своей работе

27.03.2021 | 10:39

Самые активные и инициативные жители 14-го избирательного округа оценили работу депутата Пензенской городской думы Николая Кузякова. Именно по его инициативе в 2019 году был создан совет общественности.

Народный избранник находится на своем посту полтора года. За это время было сделано многое.

«В ноябре 2020 года на улице Пархоменко произошла большая авария - прорвало водопроводную трубу. Мы обращались в инстанции, которые должны были этим заниматься, но никто нам не смог помочь. Обратились к Николаю Ивановичу, и он оперативно решил эту проблему. Ну а на прошлой неделе он подарил нашему детсаду водяной водонагреватель», - рассказала заместитель заведующего филиалом № 1 детского сада № 23 Татьяна Ренскова.

Совет общественности больше был похож на встречу друзей. На повестке дня - отчет депутата о его деятельности в 2020 году. За это время были установлены световые опоры, к новым многоэтажным домам проложен тротуар, выделен школьный автобус для детей, которые живут в отдаленных районах Маньчжурии и Барковки.

Сейчас рассматривается вопрос о возведении пристроя к среднему общеобразовательному учреждению № 26 на 450 дополнительных мест.

Отдельное внимание уделяется спортивной жизни округа.

«Мы заасфальтировали протяженный участок дороги, где люди занимаются скандинавской ходьбой. Сами прошлись по этому участку, было очень интересно и здорово», - рассказал депутат.

В 2021 году сбавлять обороты по благоустройству территории Николай Кузяков не планирует.

«Есть два проекта. Либо это будет строительство целого корпуса на стадионе «Локомотив», либо - отдельный пристрой», - пояснил он.

А в преддверии Нового года 222 ребенка получили от депутата подарки.