Жители Пензенской области выберут территории для благоустройства

26.03.2021 | 11:47

С 26 апреля в Пензенской области стартует рейтинговое голосование за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 30 мая.

В этом году важным новшеством станет то, что голосование будет проводиться в электронном виде на единой платформе za.gorodsreda.ru. Пензенцы, в частности, смогут отдать свой голос на региональной странице 58.gorodsreda.ru.

В качестве объекта, который необходимо благоустроить, можно выбрать парк или набережную, сквер или улицу, площадь или другое общественное пространство. Участвуют шесть муниципальных образований региона: Пенза, Заречный, Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов и Сердобск.

В частности, в Пензе в перечень вошло 25 зон. Это скверы (за ДС «Воейков», у дизельного завода и «Химмаша», у клинической больницы № 4, в районе улиц Октябрьской и Терновского, имени В. В. Тарасова и В. Г. Белинского, Дружбы, Пионерский, Студенческих отрядов, Героев-чернобыльцев, «Молодая семья», «40 лет Победы», Семейный), набережная в районе моста Дружбы, Тропа здоровья, лестничный марш от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому храму, зона отдыха у Арбековских прудов, ПКиО «Комсомольский», Привокзальная площадь, зеленая зона на улице Попова.

Также в списке - общественные территории на проспекте Строителей, 89, улице Лядова, 2, и в границах улиц Володарского, Максима Горького, Пушкина и Красной.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, включат в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

Принять участие в голосовании может любой житель области, достигший 14-летнего возраста и неравнодушный к судьбе своего населенного пункта.

Для этого нужно зайти на za.gorodsreda.ru через сайт госуслуг или зарегистрироваться, указав в форме регистрации ФИО, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Затем перейти на региональную страницу 58.gorodsreda.ru, выбрать из списка общественную территорию и проголосовать за нее.

Каждый участник может сделать выбор лишь один раз.

Благодаря активной позиции граждан, которые принимают участие в голосовании, в областном центре и районах ранее были выбраны и благоустроены многие объекты.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства», - подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.