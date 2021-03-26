Общество

Зареченцам придется заранее записываться на флюорографию

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С понедельника, 29 марта, жители Заречного больше не смогут пройти флюорографию в поликлинике в порядке живой очереди. Процедура будет проводиться только по предварительной записи.

Записаться можно несколькими способами: в регистратуре поликлиники, на приеме у терапевта или врача-специалиста, при прохождении диспансеризации либо первичного медосмотра в доврачебном кабинете.

Кроме того, запись на флюорографию возможна по телефону 60-22-61.

«Такое решение принято с целью сокращения очередей и для удобства зареченцев», - поясняет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на руководство медсанчасти.

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Источник — фото pixabay.com
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