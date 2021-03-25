Общество

В Пензенской области треть сирот не пользуется выделенным жильем

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Около трети жилых помещений, которые выделяются сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пустуют и приходят в негодность из-за нарушений работы системы отопления.

Об этом в четверг, 25 марта, рассказала на сессии Законодательного собрания Пензенской области уполномоченный по защите прав человека в регионе Елена Рогова.

По ее словам, сироты, получившие жилье в небольших населенных пунктах в сельской местности, нередко уезжают в более крупные муниципальные образования. Есть и другие причины, по которым квартиры и дома остаются невостребованными. Это работа вахтовым методом, служба в армии, обучение в другом муниципальном образовании, проживание у родственников, лишение свободы.

Елена Рогова предложила рассмотреть систему выделения сиротам жилищных сертификатов при соблюдении определенных условий.

«Этот дополнительный механизм позволил бы соблюдать очередность и предоставлять помещения, в которых они могут проживать», - обосновала она свое предложение.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ага и сразу пенсию в 18 лет,пожизненно,плюс бесплатная коммуналка и талоны на обед в кафе

Гость||

СПАСИБО ПРАВОХРАНИТЕЛЯМ, ЧТО ЗАНЯЛИСЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ.

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