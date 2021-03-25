Сотрудники Росгвардии почтили память погибших бойцов

На Новозападном кладбище сотрудники Росгвардии почтили память своих товарищей, погибших при исполнении служебного долга.
Мемориальные мероприятия приурочены к 5-летию Федеральной службы войск национальной гвардии и 210-летию со дня образования войск правопорядка. Вместо тех, кто мог быть в рядах бойцов, на празднование пригласили их близких.
«Получилось так, что их с нами сейчас нет. Хотелось бы их помянуть и сказать, что мы их никогда не забудем. Будем поддерживать родных», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин.
«Спасибо им, что не бросают нас, всегда по запросу все решат, помогут, приедут», - рассказала мать погибшего бойца ОМОН Лариса Мутовкина.
Одна из целей подобных встреч - выяснить, какие имеются пожелания и проблемы у родственников погибших сотрудников.
В завершение встречи приглашенным вручили цветы и подарки.
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