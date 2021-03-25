Общество

Сотрудники Росгвардии почтили память погибших бойцов

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На Новозападном кладбище сотрудники Росгвардии почтили память своих товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

Мемориальные мероприятия приурочены к 5-летию Федеральной службы войск национальной гвардии и 210-летию со дня образования войск правопорядка. Вместо тех, кто мог быть в рядах бойцов, на празднование пригласили их близких.

«Получилось так, что их с нами сейчас нет. Хотелось бы их помянуть и сказать, что мы их никогда не забудем. Будем поддерживать родных», - отметил начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин.

«Спасибо им, что не бросают нас, всегда по запросу все решат, помогут, приедут», - рассказала мать погибшего бойца ОМОН Лариса Мутовкина.

Одна из целей подобных встреч - выяснить, какие имеются пожелания и проблемы у родственников погибших сотрудников.

В завершение встречи приглашенным вручили цветы и подарки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Вот чьи могилы должны быть на Аллее Славы,а туда всяких чинуш и певичек закопали...

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