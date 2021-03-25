Пандемия внесла коррективы в тематику жалоб пензенцев

25.03.2021 | 10:58

В 2020 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой поступило 1 072 обращения, из которых 42% касались социальной сферы, 46% - гражданских прав, 8% - экономической области.

Об этом Елена Рогова сообщила на сессии Заксобра, состоявшейся в четверг, 25 марта.

По ее словам, пандемия коронавируса обострила такие проблемы, как качество и доступность медицинской помощи, предоставление бесплатных лекарств льготникам, неформальная занятость.

В начале пандемии людей особенно тревожила ситуация с индивидуальными средствами защиты и дезинфекцией мест общего пользования, а также неоформленные трудовые отношения, отсутствие зарплаты, невозможность получения пособия по безработице.

Не перестали быть актуальными и вопросы в сфере ЖКХ. Елена Рогова привела пример: жители одной из пензенских многоэтажек пожаловались на то, что в период освобождения от уплаты взносов на капремонт им производятся начисления. После вмешательства уполномоченного начисления были отменены, выполнен перерасчет.