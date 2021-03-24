Представлен новый руководитель УМВД России по Пензенской области

24.03.2021 | 18:03

Личному составу УМВД России по Пензенской области представлен новый руководитель - генерал-майор полиции Павел Гаврилин. В онлайн-режиме режиме это сделал министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в регионе необходимо повышать эффективность мер по раскрытию преступлений, а также улучшать качество предварительного расследования по уголовным делам и не только.

«На первом плане остается профилактика правонарушений в рамках детской оздоровительной кампании. Важно огородить несовершеннолетних от любых противоправных посягательств. Также нельзя оставлять без внимания вопросы проведения профильных смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел», - сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Вновь назначенный руководитель поблагодарил министра внутренних дел за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для того, чтобы выполнить поставленные задачи, стоящие перед управлением МВД.

«Мне как руководителю важна оценка нашей деятельности со стороны общества. Доверие граждан, основанное на их безопасности, является одним из основных критериев деятельности органов внутренних дел», - высказался Павел Гаврилин.

Он подчеркнул, что региональное управление внутренних дел в ближайшее время будет работать в тесном сотрудничестве с органами власти, прокуратурой и судебной системой.