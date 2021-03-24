Общество

Представлен новый руководитель УМВД России по Пензенской области

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Личному составу УМВД России по Пензенской области представлен новый руководитель - генерал-майор полиции Павел Гаврилин. В онлайн-режиме режиме это сделал министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в регионе необходимо повышать эффективность мер по раскрытию преступлений, а также улучшать качество предварительного расследования по уголовным делам и не только.

«На первом плане остается профилактика правонарушений в рамках детской оздоровительной кампании. Важно огородить несовершеннолетних от любых противоправных посягательств. Также нельзя оставлять без внимания вопросы проведения профильных смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел», - сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Вновь назначенный руководитель поблагодарил министра внутренних дел за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для того, чтобы выполнить поставленные задачи, стоящие перед управлением МВД.

«Мне как руководителю важна оценка нашей деятельности со стороны общества. Доверие граждан, основанное на их безопасности, является одним из основных критериев деятельности органов внутренних дел», - высказался Павел Гаврилин.

Он подчеркнул, что региональное управление внутренних дел в ближайшее время будет работать в тесном сотрудничестве с органами власти, прокуратурой и судебной системой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Личному составу а нам то он зачем

Гость||

От его назначения лучше людям станет зарплаты повысится продукты подешевеют ?

Гость||

Что они все по бумажкам читают?

Гость||

Очередной летун с трудовой с тремя вкладышами, временьщик.

Гость||

От те раз ... он бы не обобщал, а сказал бы просто с наркотиками в Пензе будет покончено на 100%. Бездельников воров чиновников будем ломить в чёрную ! С жуликами и ворами разговор будет короткий! Он сам то какой партии придерживается ?

Гость||

Как я понимаю ,предыдущий за генеральскими погонами ускакал,выполнив указание сверху,посадив под арест опасных преступников депутатов от КПРФ Смирного и Рогожкина.А этого поставили потому что на этом кресле кто-то должен сидеть.Так?

Гость||

Гость писал(a):

Как я понимаю ,предыдущий за генеральскими погонами
В Ставропольский край генерал-лейтенантом

Имя: Гость
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