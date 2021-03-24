Общество

Каменский следственный отдел возглавил Дмитрий Степанов

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Каменским межрайонным следственным отделом будет руководить майор юстиции Дмитрий Степанов. Соответствующий приказ 22 марта подписали в Следственном комитете РФ.

Дмитрий Евгеньевич Степанов начал работу в 2008 году в должности следователя Сердобского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области. С 2010 по 2017 год замещал должности старшего следователя и заместителя руководителя этого отдела, с 2018-го по 2019-й - следователя Нижнеломовского отдела. В 2019-м стал следователем по особо важным делам Белинского отдела.

«В 2013 году занял третье место в номинации «Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов главных следственных управлений СК РФ» конкурса «Лучший сотрудник СК РФ за 2013 год», награжден почетной грамотой Председателя Следственного комитета Российской Федерации. В 2021 году награжден медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

18 января сообщалось о смене руководства в двух других районах: поменялись местами начальники Городищенского и Бессоновского отделов. Первый возглавил Максим Шикин, второй - Андрей Кузьмичев.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Задержания уже начались ? Местных жуликов и воров сколько уже дают показания ?

Гость||

А смысл ротации следователей? На новом месте в улицах путаться? Понятия не иметь, кто есть кто?

Гость||

На фото ну уж очень уставший человек...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.03.2021 13:46|

А смысл ротации следователей? На новом месте в улицах путаться? Понятия не иметь, кто есть кто?

Напишите на сайт СК, они учтут ваши пожелания и пересмотрят свою неэффективную и устаревшую кадровую политику.

Гость||

Гость писал(a):

На фото ну уж очень уставший человек...
так у них горячий стаж за службу идет...

Имя: Гость
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