Каменский следственный отдел возглавил Дмитрий Степанов

24.03.2021 | 13:29

Каменским межрайонным следственным отделом будет руководить майор юстиции Дмитрий Степанов. Соответствующий приказ 22 марта подписали в Следственном комитете РФ.

Дмитрий Евгеньевич Степанов начал работу в 2008 году в должности следователя Сердобского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области. С 2010 по 2017 год замещал должности старшего следователя и заместителя руководителя этого отдела, с 2018-го по 2019-й - следователя Нижнеломовского отдела. В 2019-м стал следователем по особо важным делам Белинского отдела.

«В 2013 году занял третье место в номинации «Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов главных следственных управлений СК РФ» конкурса «Лучший сотрудник СК РФ за 2013 год», награжден почетной грамотой Председателя Следственного комитета Российской Федерации. В 2021 году награжден медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

18 января сообщалось о смене руководства в двух других районах: поменялись местами начальники Городищенского и Бессоновского отделов. Первый возглавил Максим Шикин, второй - Андрей Кузьмичев.