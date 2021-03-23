Общество

В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству

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22 марта в Пензенской области стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого территории приведут в порядок к весенним праздникам.

О начале мероприятий рассказал руководитель управления ЖКХ и ГЗН региона Михаил Панюхин на планерке в правительстве области.

«Ночные минусовые температуры еще нас держат, но уже необходимо ворошить снег, чтобы дороги быстрее просохли. Снега этой зимой выпало много, и работа предстоит достаточно серьезная», - отметил он.

Михаил Панюхин сделал акцент на очистке ливневой канализации, дренажных систем, дорог и тротуаров.

«Я прошу предметно заняться этой работой, потому что весна затяжная, потом сразу праздники: Пасха, 1 Мая, 9 Мая. Надо успеть привести в порядок наши муниципальные образования», - подчеркнул начальник областного управления.

В этот период на местах также будут проводить разъяснительную работу среди жителей и трудовых коллективов. Особое внимание уделят расчистке лесопарков, мест массового отдыха, кладбищ и мемориалов: необходимо убрать сухостой и высадить новые зеленые насаждения.

24 апреля месячник завершится всеобщим субботником.

Работы будут выполняться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При проведении санитарных пятниц и субботника, к примеру, должны соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов напомнил, что, по прогнозам, через две недели может начаться паводок.

«Ближайшие две недели погода на нашей стороне, но потом погодные условия будут против нас», - пояснил он и призвал активнее заниматься благоустройством в этот период: чем больше снега будет вовремя убрано, тем безопаснее пройдет половодье.

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Гость||

Собрать и сжечь! ОЧИСТИМ ГОРОД!

Гость||

Все как один на уборку улиц от собачих какашек, масок и пивных бутылок!!!

Гость||

Сделаем город таким же чистым как Соборная площадь!!!

Гость||

Хватит ныть. Мы здесь хозяева а не пассажиры. Это наша земля.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

22 марта в Пензенской области стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого территории приведут в порядок к весенним праздникам.
И что? Кому эта новость интереснее Белозерцева?

Гость||

Весенние посадки, если вы понимаете о чём я.

Гость||

Гость писал(a):

Все как один на уборку улиц от собачих какашек, масок и пивных бутылок!!!
Эта называется бороться с симптомами. Причины надо искоренять.

Гость||

Каждый год весной крутят мозги горожанам этими субботниками, месячниками и санитарными пятницами. Получается система городоского хозяйства в Пензе не работает и проще свалить уборку города на самих горожан. Главное использовать призывы к совести горожан. Это наш город. Мы тут живём.

Гость||

Бюджетники готовьте метелки,грабли,мешки!Весна пришла!!!

Имя: Гость
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