Проект Imagenarium: найден способ экономить на разработке программ

23.03.2021 | 09:27

Инновационное решение - платформа Imagenarium - позволит пензенским компаниям сэкономить время и деньги.

Раньше, чтобы выпустить на рынок новое программное обеспечение, требовалось множество ресурсов (финансовых, кадровых и временных). Теперь появилась система, благодаря которой процесс существенно упростится: даже на то, чтобы протестировать «обновку», уйдет всего несколько минут.

«Речь идет о контейнерной платформе Imagenarium, которая позволяет разработчикам обеспечивать себя нужными тестовыми окружениями для разработки ПО. Своеобразная «скатерть-самобранка» разворачивается по запросу и исключает ситуации, когда у разработчика на ноутбуке все прекрасно работает, а на тестировании в другой программной среде и конфигурации код не идет (а это всегда стресс и потери времени)», - рассказал генеральный директора ООО «Эквирон» и один из разработчиков ноу-хау Михаил Селиверстов.

Он пояснил, как Imagenarium экономит деньги. К примеру, в некоей компании трудятся 5 разработчиков, они же занимаются отладкой и тестированием кода. Почасовая ставка у каждого - 1 000 рублей. Чтобы проверить новую функциональность, требуется полноценная тестовая среда.

Разработчик просит специалистов DevOps подготовить тестовый контур. Но это требует времени, и может оказаться, что из-за «не тех» параметров или наполнения базы данных тесты проходят неуспешно. Разработчик простаивает в ожидании правильной настройки тестовой среды.

Imagenarium решает эту проблему кардинально: он предоставляет каждому разработчику свое окружение. Туда не могут попасть чужие данные или параметры.

Выгода считается просто: нужно умножить количество часов простоя специалиста, которого удалось избежать, на его почасовую ставку. За месяц набежит внушительная сумма.

Также сокращается time-to-market - время от начала разработки продукта до его внедрения. Бывает, что на создание новой версии ПО уходит всего несколько часов: днем программисты сделали версию, к вечеру ее протестировали, а ночью сопровождение «выкатило» обновление на промышленный контур. При традиционном подходе счет, как правило, идет на недели.

«Ценовая политика у нас гибкая: начинающие стартапы могут использовать бесплатную open-source версию продукта. Для более крупных проектов возможно лицензирование по количеству рабочих мест, либо на договорных условиях», - отметил Михаил Селиверстов.

Разработчики Imagenarium обучают работе с платформой, помогают погружать туда ПО заказчика, разрабатывают шаблоны развертывания. Они могут предоставить исходные коды и техподдержку для специалистов, которые создадут свои решения на базе платформы.

Полных аналогов Imagenarium нет. Проект оценят все, кто стремится к эффективности, оптимизации и разумной экономии ресурсов.