Общество

Главный фтизиатр Пензенской области ответит на вопросы о туберкулезе

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В среду, 24 марта, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Пензенской области Анна Клестова проведет прямую линию.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается завтра.

В текущем году акцент делается на предупреждении о двойной угрозе, которую несут лекарственно-устойчивый туберкулез и последствия пандемии COVID-19.

«Вопросы, касающиеся профилактики, лечения и диагностики туберкулеза можно будет задать с 10:00 до 12:00 по телефону 8(8412) 94-50-14», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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гребень||

такой болезни кажется нет уже

Гость||

У нас же не каких болезней кроме ковидлы, уже нет !

Имя: Гость
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