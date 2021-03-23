Главный фтизиатр Пензенской области ответит на вопросы о туберкулезе

23.03.2021 | 11:03

В среду, 24 марта, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Пензенской области Анна Клестова проведет прямую линию.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается завтра.

В текущем году акцент делается на предупреждении о двойной угрозе, которую несут лекарственно-устойчивый туберкулез и последствия пандемии COVID-19.

«Вопросы, касающиеся профилактики, лечения и диагностики туберкулеза можно будет задать с 10:00 до 12:00 по телефону 8(8412) 94-50-14», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.