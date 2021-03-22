Что нужно знать пензенцам о газобетоне низкой плотности

22.03.2021 | 09:00

Газобетон - один из самых востребованных строительных материалов. За последние 15 лет его выпуск в России увеличился в 12 раз.

Считается, что для малоэтажного строительства лучше подходит газобетон высокой плотности из-за механической прочности. Однако это мнение ошибочно.

Так, газобетон низкой плотности с маркой прочности B2,0 и B2,5 является полноценным конструкционным материалом и эффективным утеплителем. Он имеет структуру в виде ячеек, заполненных воздухом - лучшим теплоизолятором. Материал плотностью D300 имеет коэффициент теплопроводности 0,07 Вт/м×°С, то есть в несколько раз теплее кирпича.

Капиллярно-пористое тело материала обладает хорошей паропроницаемостью, что обеспечивает оптимальный микроклимат и акустический комфорт. Показатель звукоизоляции у стены толщиной 125 мм составляет 43,4 дБ.

Еще одно важное свойство - экологичность. Газобетон - химически инертный материал, он ничего не выделяет и ничего не поглощает. В его состав входят песок, известь, цемент, гипс и пенообразователь. Еще один плюс материала - он негорюч и огнестоек, способен выдерживать воздействие прямого огня без потери целостности в течение 240 минут.

Газобетон низкой плотности значительно дешевле, чем более плотный материал. Возведение дома площадью 200 кв. м из газобетона D350 (B2,5) обойдется на 64 тыс. руб. дешевле, чем из D500 такой же прочности за счет того, что в первом случае стенам толщиной 300 мм не нужно дополнительное утепление, а их несущая способность позволяет возвести дом до трех этажей. Кроме того, идеальная геометрия газобетонных блоков позволяет сократить расход штукатурной и клеевой смесей.

Поскольку газобетон низкой плотности в 4 раза легче кирпича, очевидна экономия на возведении фундаментных конструкций, логистических затратах, отсутствии необходимости привлечения спецтехники. А если учесть, что один блок заменяет в стеновой кладке до 15 кирпичей, то выигрыш в скорости строительства очевиден.

Большой плюс этого строительного материала - долговечность. В Германии, Польше, странах Балтии эксплуатируются постройки, которым по 80 лет. Кроме того, его отличает высокая морозостойкость. Блок пронизан сетью сообщающихся пор, и вода при замерзании расширяется и заполняет микропустоты, не разрушая материала. Морозостойкость блоков D300 и D350 оценивается в 100 циклов замораживания и оттаивания.

Благодаря энергоэффективности газобетона низкой плотности годовая экономия на отоплении и кондиционировании дома площадью 200 кв. м может составить 50 тыс. руб.

Еще один существенный нюанс: крупные габариты газобетонных блоков не влияют на свободу архитектурных решений. Материал легко обрабатывается механическим способом, и в архитектурные композиции можно включать эркеры, пилястры, арочные конструкции, лопатки, балконы и лоджии. Для наружной отделки стен используют штукатурку, лицевой кирпич, искусственный камень. Эффектно выглядят фасады с сочетанием разных материалов - например, штукатурки с искусственным камнем или панелями из натуральной тонированной древесины.

Одним из ведущих производителей газобетона плотностью D300 и D350 марки прочности B2,0 и B2,5 является российское предприятие «ДСК ГРАС».

Телефон 8 (800) 505-0-654, сайт: www.dskgras.ru, почта: sales@dskgras.ru.