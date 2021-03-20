Варианты обновления парка имени В. Г. Белинского обсудят с пензенцами

В пятницу, 19 марта, в администрации Пензы обсудили предстоящее обновление центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, которому в этом году исполняется 200 лет.
Задачу разработать концепцию развития этой территории поставил 15 марта губернатор Иван Белозерцев.
Концепция охватывает не только парк, но и стадион «Труд», Тропу здоровья, ботанический сад и участки, прилегающие к педагогическому институту. Все эти территории должны функционально дополнять друг друга.
В самом парке планируется провести озеленение, привести в порядок дорожки, обновить зональную навигацию и обустроить парковочные места.
По итогам обсуждения будут подготовлены материалы, в которых отразятся границы проектирования, статус территорий, топографические сведения. На следующем совещании планируется рассмотреть различные сценарии развития парка имени В. Г. Белинского.
Чтобы вовлечь в процесс обсуждения горожан, решено провести опросы и вынести на общественное обсуждение варианты стилей парка, исходя из возможностей бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Обсудят с пензенцами и прислушаются к их пожеланиям?Или просто обсудят,потому что "так надо"?