Общество

Варианты обновления парка имени В. Г. Белинского обсудят с пензенцами

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В пятницу, 19 марта, в администрации Пензы обсудили предстоящее обновление центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, которому в этом году исполняется 200 лет.

Задачу разработать концепцию развития этой территории поставил 15 марта губернатор Иван Белозерцев.

Концепция охватывает не только парк, но и стадион «Труд», Тропу здоровья, ботанический сад и участки, прилегающие к педагогическому институту. Все эти территории должны функционально дополнять друг друга.

В самом парке планируется провести озеленение, привести в порядок дорожки, обновить зональную навигацию и обустроить парковочные места.

По итогам обсуждения будут подготовлены материалы, в которых отразятся границы проектирования, статус территорий, топографические сведения. На следующем совещании планируется рассмотреть различные сценарии развития парка имени В. Г. Белинского.

Чтобы вовлечь в процесс обсуждения горожан, решено провести опросы и вынести на общественное обсуждение варианты стилей парка, исходя из возможностей бюджета, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Обсудят с пензенцами и прислушаются к их пожеланиям?Или просто обсудят,потому что "так надо"?

Гость||

Как с кентавром и красным мостом

Гость||

Гость писал(a):

Как с кентавром и красным мостом
Дырявых коней будет уже табун. Просто издевательство над горожанами. Гои стерпят?

Гость||

ДЕРЕВЬЯ ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙТЕ!!!

Гость||

Всё, хана Калабуховскому. Опять будет Плац. Как везде теперь.

Гость||

Сколько денег потратят на проект концепции, на концепцию, потом планирование концептуальных моментов концепции? Думаю после этого деньги на обновления парка в бюджете закончатся. А через год другой опять начнут с концепций.

Гость||

Канатную дорогу включили в Концэпцыю? А Русские горки?

Гость||

Гость писал(a):

Канатную дорогу включили в Концэпцыю?
Сделайте на ее месте фуникулёр для студентов и посетителей парка. Траффик обеспечен.

Гость||

Отдайте парк в концессию с конкурса. Нормально пропишите условия концессия и строго следите за их соблюдением концессионером. Вот вам механизм привлечь деньги, не напрягая бюджет, и оставить рычаги влияния, если концессионер забалует или столкнётся с проблемами. Парк при этом остаётся муниципальной собственностью между прочим, и все, что там будет создано, тоже. Дарю бесплатную идею властям, пользуйтесь, сами то не допрете до такого..

Гость||

Сегодня 95 лет со дня рождения патриота своей малой Родины ,края Пензенского.,Георга Мясникова.

При нём город развивался,хорошел и зеленел...

Георг Васильевич Мясников – советский партийный, государственный и общественный деятель, историк-краевед, второй секретарь Пензенского обкома КПСС, секретарь Пензенского обкома КПСС, первый заместитель председателя правления Советского фонда культуры, заместитель председателя правления Российского фонда культуры. ... Георг Мясников родился 20-го марта 1926-го года в селе Коповка Пензенской губернии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Концепция охватывает не только парк, но и стадион «Труд», Тропу здоровья, ботанический сад и участки, прилегающие к педагогическому институту. Все эти территории должны функционально дополнять друг друга.
Нам нужны уютные зеленые зоны с тенью и деревьями, газонами и цветниками,а не каменные плацы . Кстати насчет тропы , как получилось что Тропа здоровья с пешеходной зоной оказалась вдруг дорогой к дорогущим коттеджам которые слабали вместо тополиной и березовой рощи напротив еврейского кладбища?

Гость||

Гость писал(a):

Отдайте парк в концессию с конкурса. Нормально пропишите условия концессия и строго следите за их соблюдением концессионером.
Совсем одурел ? Еще только центральный лесопарк не хватало сделать частным. Вот за такие предложения сразу надо ставить к стенке и приводить приговор в исполнение , что бы даже мыслей таких не возникало.

Гость||

Что по участковому Полиции Мирошкину?Каких удостоился наград и отличий?

Гость||

Ну все,хана парку,как парковой зоне с зелёными насаждениями,аттракционами,уютными уголками с удобными лавочками,словом со всем тем,что необходимо просто для того чтобы отдохнуть после трудового дня. Да здравствует плитка ,бетон,площадки для занятий спортом(наверное для этого не хватает места в спорткомплексах,где все платно!)и побольше парковочных мест,это одно из самых главных обустройств парков КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА!

Гость||

Больше многолетних деревьев, естества, заботы, ухоженности, покоя, поменьше железа, пластика, всякой искусственности, и надуманности, меньше всякой пустой мишуры типа малых скульптурных форм. Обязательно сделать небольшую спортивную площадку со шведской стенкой, перекладиной, несколькими тренажёрами, но чтобы она была тенистой, не лысой. Учесть опыт Европы. Судя по всему, этот портал просматривают городские чиновники. Надеюсь, что разнообразие мнений учитывать в их интересах.

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