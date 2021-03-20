Пензенцы выразили свое отношение к астрологии

20.03.2021 | 16:30

Интерес россиян к астрологии падает - таковы выводы исследования, которое проводилось на уровне страны. В 90-е гороскопами увлекались повально, в 2000-м им доверяла треть жителей государства, в 2015-м таких был уже 31%, а в последние годы - около 15%.

Опрос пензенцев дал примерно те же самые результаты: одни частично полагаются на прогнозы, другие положительно относятся к астрологам, но никогда к ним не обращались либо пользовались услугами непрофессионалов, а третьи оставляют за каждым право самому выбирать, во что верить.

Пензячка Татьяна Федоровская считает, что земляки во многом лукавят, говоря о недоверии к астрологам. Женщина больше 20 лет составляет гороскопы, и клиентов у нее меньше не становится. Просто такие встречи не афишируют.

Для Федоровской астрология - настоящая наука. Коллегами она считает только тех, кто прошел серьезное обучение. Сама Татьяна Георгиевна когда-то закончила высшую профильную школу в Москве и благодаря этому сумела получить ответы на сложные вопросы.

«Разобраться в себе, в окружающих, в своей жизни. Астрологическая среда - это все, что нас окружает», - подчеркнула астролог.

По словам Татьяны Федоровской, она радуется, если удается подсказать правильный путь другим.

«Насчет замужества - тут без толку: «Хочу замуж!» Выходят. Через несколько лет приходят: «Ой, как вы были правы, мы уже развелись!» - рассказала женщина.

Дату своего профессионального праздника увлеченные гороскопами выбрали необычную - день весеннего равноденствия. В 2021-м оно пришлось на 20 марта. С точки зрения астрономов и астрологов, равноденствие несет смену времен года, то есть переход от зимы к весне.