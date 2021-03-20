Общество

Пензенцы выразили свое отношение к астрологии

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Интерес россиян к астрологии падает - таковы выводы исследования, которое проводилось на уровне страны. В 90-е гороскопами увлекались повально, в 2000-м им доверяла треть жителей государства, в 2015-м таких был уже 31%, а в последние годы - около 15%.

Опрос пензенцев дал примерно те же самые результаты: одни частично полагаются на прогнозы, другие положительно относятся к астрологам, но никогда к ним не обращались либо пользовались услугами непрофессионалов, а третьи оставляют за каждым право самому выбирать, во что верить.

Пензячка Татьяна Федоровская считает, что земляки во многом лукавят, говоря о недоверии к астрологам. Женщина больше 20 лет составляет гороскопы, и клиентов у нее меньше не становится. Просто такие встречи не афишируют.

Для Федоровской астрология - настоящая наука. Коллегами она считает только тех, кто прошел серьезное обучение. Сама Татьяна Георгиевна когда-то закончила высшую профильную школу в Москве и благодаря этому сумела получить ответы на сложные вопросы.

«Разобраться в себе, в окружающих, в своей жизни. Астрологическая среда - это все, что нас окружает», - подчеркнула астролог.

По словам Татьяны Федоровской, она радуется, если удается подсказать правильный путь другим.

«Насчет замужества - тут без толку: «Хочу замуж!» Выходят. Через несколько лет приходят: «Ой, как вы были правы, мы уже развелись!» - рассказала женщина.

Дату своего профессионального праздника увлеченные гороскопами выбрали необычную - день весеннего равноденствия. В 2021-м оно пришлось на 20 марта. С точки зрения астрономов и астрологов, равноденствие несет смену времен года, то есть переход от зимы к весне.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Шарлатаны и точка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

клиентов у нее меньше не становится.
ну тка уровень образования населения как был так и остался довольно низок. В дореволюционной России еще гадалки были очень популярны у мещан.

Гость||

Астрология это лженаука!

Гость||

Гость писал(a):

Астрология это лженаука!
Как и религия?

Гость||

Гость писал(a):

Астрология это лженаука!
не то слово! вот мне на завтра: а)апокалипсис персональный; б) мне разруливать апокалипсис чужой; в) все мои бизнесы пойдут в бурный рост; г) велено приготовиться и отдать с процентами то, что мне обещали дать взаймы дружески; д) пойдёшь туда не знамо куда... ну, не халтурщики они после этого? а ежели деньги пообещают, то точняк - к неплановому посту, аж страшно глазам читать такие красивые новости

Гость||

Гость писал(a):

В дореволюционной России еще гадалки были очень популярны у мещан.
Бальзаминова. Такие мудреные дела делаются, что и не разберешь ничего! Теперь одно только и нужно: хорошую ворожею найти. Так нужно, так нужно, что, кажется, готова последнее отдать, только бы поговорить с ней. Что без ворожеи сделаешь? И будешь ходить как впотьмах. Почем мы знаем с Мишей, которую теперь невесту выбрать? Почем мы знаем, где Мишу счастье ожидает в будущем? С одной может быть счастье, а с другой -- несчастье; опять же и дом: иной счастлив, а другой нет; в одном всё ко двору, а в другом ничего не держится. А какой -- нам неизвестно. Как же это так наобум решиться! Солидные-то люди, которые себе добра-то желают, за всякой малостью ездят к Ивану Яковличу, в сумасшедший дом, спрашиваться; а мы такое важное дело да без совета сделаем! Уж что не порядок, так не порядок. Нет ли тут поблизости хоть какой-нибудь дешевенькой? Она хоть и не так явственно скажет, как дорогая ворожея, а все-таки что-нибудь понять можно будет. Матрена!

Входит Матрена.

Нет ли у нас тут где недалеко ворожеи какой-нибудь?

Матрена. Какой ворожеи?

Бальзаминова. Гадалки какой-нибудь.

Матрена. Вам про что спрашивать-то?

Бальзаминова. Об жизни, об счастье, обо всем.

Матрена. Таких нет здесь.

Бальзаминова. А какие же есть?

Матрена. Вот тут есть одна: об пропаже гадает. Коли что пропадет у кого, так сказывает. Да и то по именам не называет, а больше всё обиняком. Спросят у нее: "Кто, мол, украл ?" А она поворожит, да и скажет: "Думай, говорит, на черного или на рябого". Больше от нее и слов нет. Да и то, говорят, от старости, что ли, все врет больше.

Бальзаминова. Ну, мне такой не надо.

Матрена. А другой негде взять.

Бальзаминова. Вот какая у нас сторона! Уж самого необходимого, и то не скоро найдешь! На картах кто не гадает ли, не слыхала ль ты?

Матрена. Есть тут одна, гадает, да ее теперича увезли.

Бальзаминова. Куда увезли?

Матрена. Гадать увезли, далеко, верст за шестьдесят, говорят. Барыня какая-то нарочно за ней лошадей присылала. Лакей сказывал, который приезжал-то, что барыня эта расстроилась с барином.

Бальзаминова. С мужем?

Матрена. Нет, оно выходит, что не с мужем, а так у ней, посторонний. Так повезли гадать, когда поми

Гость||

Бальзаминова. С мужем?

Матрена. Нет, оно выходит, что не с мужем, а так у ней, посторонний. Так повезли гадать, когда помирятся. А больше тут никаких нет.

Бальзаминова. Ты не знаешь, а то, чай, как не быть. Такая ты незанимательная женщина: ни к чему у тебя любопытства нет.

Матрена. А на что мне? Мне ворожить не об чем: гор золотых я ниоткуда не ожидаю. И без ворожбы как-нибудь век-то проживу.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Астрология это лженаука!
В настоящее время учёными на полном серьёзе используется целый пакет лженаук - это теория трансформатора переменного тока, теория относительности Альберта Эйнштейна, теория электромагнитного поля Максвелла, квантовая теория, теория тепловой смерти Вселенной, теория Большого взрыва её же.

Астрологию так же серьёзно, как физики теорию относительности, эксплуатирует огромная масса лжеастрологов.

Гость||

всегда были волховы

Гость||

Гость писал(a):

Астрология это лженаука!

Как и религия?

хе-хе... был такой папа римский... ушлый и талантливый до денег - как мама пальмо-масловая рдного деятеля... так вот - стали по градам и весят ходить публичные печатные ему гороскопы и такие все ... скучные, мол, обнищаешь и таким помрёшь. дошли слухи и до тюрьмы, где Кампанелла томился. ну, он парень образованный, стиль еще своих издателей почуял и прошение папе. мол, так и так, те гороскопы от эгоистов (не желающих деньгами делиться), потому неправильные и всё такое... а папа уже и аппетит потерял и своим искусственным интеллектом позвоночника чё то такое чует... и соломинке рад. выпустил и под свой домашний арест - мол, давай мне правильный составляй, чем я хуже фараона и других оволховленных. так ведь - всё и получилось! папе большое облегчение и вера в помощь уполномоченных сил 7 неба, чародею - высылка с глаз долой, что бы не болтал лишнего

Гость||

А ПИ это всё пропагандирует!

Гость||

А ещё в Великой Буртасии водятся чупакабры, полтергейсты, летающие тарелки и снежные человеки. И всё потому что "профессорам", которым выгодно их существование, очень кушать хочется, а работать они не привыкли.

Гость||

Лунный календарь- наше все. А всякие овны и тигры- это не то

Гость||

Великая Буртасия - средневековое государство, поэтому везде у нас должно быть средневековье.

Имя: Гость
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