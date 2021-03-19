«ТНС энерго Пенза» победило в этапе всероссийского конкурса

19.03.2021 | 17:47

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» были подведены на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, прошедшем в правительстве Пензенской области.

«ТНС энерго Пенза» - гарантирующий поставщик электроэнергии удостоен первого места в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».

На церемонии награждения председатель регионального правительства Николай Симонов отметил высокий уровень выстроенной в компании системы охраны труда.

По его словам, в целом благодаря слаженной работе органов власти и предприятий в прошедшем году на фоне карантинных ограничений были обеспечены социальные и трудовые гарантии жителям Пензенской области.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года для привлечения внимания общественности к решению социальных вопросов на уровне организаций.

По итогам конкурса определяются социальные проекты, демонстрирующие лучшие практики по работе с персоналом, развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда, формированию здорового образа жизни.