Пензенские студенты попробовали сложить из себя слово «Крым»

19.03.2021 | 19:21

В танцевальном флешмобе учащиеся и студенты Пензы решили заявить окружающим, что «Крым наш». Перед решающим выступлением устроили генеральный прогон.

«Мы смотрели разные видео, что-то брали из головы, придумывали сами какие-то фишечки. В Крыму хорошее море, там еда вкусная, люди добрые все», - отметила учащаяся колледжа Алла Шульпина.

«Это праздник чести, праздник высоких результатов и души. Высокие результаты достигаются благодаря молодежи, потому что мы сейчас строим страну, делаем нашу жизнь лучше», - рассказала организатор акции Ксения Малышева.

В заключении флешмоба 44 молодых человека попробовали сложить из себя слово «Крым».