Общество

Пензенские студенты попробовали сложить из себя слово «Крым»

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В танцевальном флешмобе учащиеся и студенты Пензы решили заявить окружающим, что «Крым наш». Перед решающим выступлением устроили генеральный прогон.

«Мы смотрели разные видео, что-то брали из головы, придумывали сами какие-то фишечки. В Крыму хорошее море, там еда вкусная, люди добрые все», - отметила учащаяся колледжа Алла Шульпина.

«Это праздник чести, праздник высоких результатов и души. Высокие результаты достигаются благодаря молодежи, потому что мы сейчас строим страну, делаем нашу жизнь лучше», - рассказала организатор акции Ксения Малышева.

В заключении флешмоба 44 молодых человека попробовали сложить из себя слово «Крым».

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Толково придумано.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В заключении флешмоба 44 молодых человека попробовали сложить из себя слово «Крым».
ум попер

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы смотрели разные видео, что-то брали из головы, придумывали сами какие-то фишечки. В Крыму хорошее море, там еда вкусная, люди добрые все», - отметила учащаяся колледжа Алла Шульпина.
И мы стали более лучше одеваться

Гость||

Отзыв американского президента о российском распалил только наш руководящий слой. И Запад, и народ России просто пожали плечами.

Обиды вождя рядовых россиян мало заботят.

Гость||

Это праздник чести, праздник высоких результатов и души. Высокие результаты достигаются благодаря молодежи, потому что мы сейчас строим страну, делаем нашу жизнь лучше», - рассказала организатор акции Ксения Малышева.

Каску одень строитель кирпич упадёт голове больно будет.

Гость||

А крымчуки украинские паспорта не сдают.

Гость||

Гость писал(a):

А крымчуки украинские паспорта не
Это сказочки, для таких дурачков как ты.

Гость||

Гость писал(a):

И мы стали более лучше одеваться
что верно то верно. Следующий!

Гость||

А какой праздник?

Гость||

Сколько стоит Крым?

Прошло семь лет со дня аннексии Крыма Россией, а значит, пользуясь случаем, можно снова посчитать, во что обошлась нашей стране эта авантюра.

Начнем с прямых расходов: дотации бюджетам Крыма и Севастополя, дотации на выплату пенсий, расходы федерального бюджета и госкомпаний в рамках Федеральной целевой программы — в сумме эти позиции к концу 2020 года составили 2,1 трлн рублей, что с использованием среднегодовых курсов рубля к доллару составляет $34,7 млрд. Поскольку Россия перешла на трехлетнее бюджетное планирование, то уже есть прикидки, сколько будет потрачено за 2021–2022 годах (цифры на 2023 год у меня вызвали сильное недоверие, поэтому решил их не брать) — еще без малого 660 млрд рублей...

Как скажут те, кому аннексия Крыма пришлась по душе, «подумаешь, что за цена — чуть больше 14 тысяч рублей за семь лет с каждого гражданина страны?! Крым того стоит!» Но это еще не вся арифметика…

Аннексия Крыма привела к введению западных санкций, которые окончательно подорвали экономический рост в России. С 2014 года среднегодовой темп роста российской экономики составил менее полупроцента в год, при том что мировая экономика уверенно накручивала 3,5% ежегодно до начала пандемии. Если предположить, что в 2014–2019 годах российская экономика росла бы со скоростью мировой, а 2020-й год сложился бы таким как был, то получается, что к семилетию аннексии Крыма российский ВВП был бы примерно на 20% больше. «А что мне с этого ВВП? — спросит тот, кому аннексия Крыма пришлась по душе. — На масло его не намажешь?!»

На масло, конечно, ВВП не намажешь, но чуть больше половины ВВП составляют доходы населения, т. е. наши с вами зарплаты, пенсии, пособия и прочее. И, следовательно, наши с вами доходы сейчас были бы на 20% больше. А еще не забудьте, что за эти семь лет реальные доходы населения России сократились на 8,5%, т. е. доходы экономики, благодаря мудрой политике российского руководства, перераспределились в пользу кубышки министра Силуанова и кошельков олигархов. Таким образом, если бы не Крым, то мы могли бы получать текущих доходов процентов на 30 больше, чем получаем сегодня.

Если просуммировать годовые недополученные объемы ВВП (и, следовательно, наших доходов), то получится, что за эти семь лет мы недополучили примерно 85% ВВП 2020 года, т. е. десять месяцев работы экономики и наши с вами доходы за десять месяцев оказались потерянными...

Я не думаю, что эта арифметика изменит мнение многих россиян о том, нужно или не нужно было отбирать Крым у Украины. Но я и не ставил перед собой такой задачи. Моя цель состояла в том, чтобы показать цену, которую мы все вместе заплатили за крымскую авантюру.

И, кстати, эта цена будет расти с каждым последующим годом.

Сергей Алексашенко, экономист

Гость||

Мда уж где были в крыму???не помню ....пипец

Гость||

Прочитал интервью Ксении Малышевой.Думаю.

Гость||

Гость писал(a):

Сергей Алексашенко, экономист

А он дурачок, тоже?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это праздник чести, праздник высоких результатов и души. Высокие результаты достигаются благодаря молодежи, потому что мы сейчас строим страну, делаем нашу жизнь лучше», - рассказала организатор акции Ксения Малышева.

Идеи, убеждения -

Да это все слова

Имеешь положение -

Имеешь и права

Тогда и проповедуй,

Неси любую чушь

Ведь можно и на этом

Сорвать приличный куш.

Гость||

Сложить из себя... Хм... Из себя можно выложить экскременты и другие продукты жизнедеятельности. Но сложить из себя слово- это «двойка»

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