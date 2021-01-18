Опубликованы актуальные данные по зараженным COVID-19 за сутки

18.01.2021 | 11:12

В понедельник, 18 января, стало известно, что коронавирусом заражены еще 225 жителей Пензенской области. Об этом сообщил российский оперштаб. Суммарное количество случаев заболевания достигло 29 767.

Накануне в регионе выявили 228 пациентов с COVID-19, два дня назад рекордное число - 230.

Общее количество заразившихся несовершеннолетних сейчас составляет 2 727.

Опасную инфекцию в Пензенской области удалось побороть 23 685 зараженным. 353 пациента, по официальным данным, вылечиться от коронавируса не смогли, он стал причиной их смерти.