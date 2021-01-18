Опубликованы актуальные данные по зараженным COVID-19 за сутки

В понедельник, 18 января, стало известно, что коронавирусом заражены еще 225 жителей Пензенской области. Об этом сообщил российский оперштаб. Суммарное количество случаев заболевания достигло 29 767.
Накануне в регионе выявили 228 пациентов с COVID-19, два дня назад рекордное число - 230.
Общее количество заразившихся несовершеннолетних сейчас составляет 2 727.
Опасную инфекцию в Пензенской области удалось побороть 23 685 зараженным. 353 пациента, по официальным данным, вылечиться от коронавируса не смогли, он стал причиной их смерти.
Реальной вакцинации нет, она только по ТВ.