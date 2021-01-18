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Общество

Опубликованы актуальные данные по зараженным COVID-19 за сутки

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В понедельник, 18 января, стало известно, что коронавирусом заражены еще 225 жителей Пензенской области. Об этом сообщил российский оперштаб. Суммарное количество случаев заболевания достигло 29 767.

Накануне в регионе выявили 228 пациентов с COVID-19, два дня назад рекордное число - 230.

Общее количество заразившихся несовершеннолетних сейчас составляет 2 727.

Опасную инфекцию в Пензенской области удалось побороть 23 685 зараженным. 353 пациента, по официальным данным, вылечиться от коронавируса не смогли, он стал причиной их смерти.

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Гость||

Реальной вакцинации нет, она только по ТВ.

Гость||

по-прежнему держим коридор 210-230

Гость||

Победа над коронавирусом неизбежна!!!

Уколемся и ...

Гость||

Гость писал(a):

Реальной вакцинации нет, она только по ТВ.
вам она зачем? 67 % здравомыслящих отказываются колоться, судя по опросу Пензаинформ

Гость||

Гость писал(a):

вам она зачем? 67 % здравомыслящих отказываются колоться, судя по опросу Пензаинформ
12% дибилов кольнутся, в масштабах мира вот вам неплохое сокращение населения.

Гость||

Гость писал(a):

12% дибилов кольнутся, в масштабах мира вот вам неплохое сокращение населения
может вы и правы, вон от Пфайзера уже мрут

Гость||

Им виагру колят)))

Гость||

Нас и так мало, че там сокращать, пусть в африке прививают

Гость||

А гастеров привьют? Они везде ходят, дома не сидят

Гость||

"Вакцина" крашенная водичка, самое главное всеобщий психоз переходящий в истерию.Но как говорится, значит это кому-то надо.

Гость||

Гость писал(a):

Нас и так мало, че там сокращать,
При чём здесь вакцина ? В аптеках реально отсутствуют лекарства, уже месяц как нет даже уколов - витамина С, В12, в некоторых отсутствует В6. и так далее. Мало того что это влияет на лечение короновирусных, но эти витамины применяются для больных десятками других болезней. Только идиот, будет здоровым колоться ими и антибиотиками, зарабатывая себе другие болезни. Этих препаратов нет из-за решений руководства в думе и правительстве. Уж чего-чего, а в СССР этих препаратов было завались, даже в 90ые они всегда продавались. Что твориться ?

Гость||

Гость писал(a):

Что твориться ?
Пенз область, входит в число регионов с наиболее высокой смертностью не первый год. Вот и подумайте, к чему стремимся. Отсутствие квалифицированной и высокооплачиваемой работы, инфляция на продукты в 10-20-80 %, отсутствие лекарств и подорожание их до 100% как на арбидол. К чему бы это ?

Имя: Гость
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