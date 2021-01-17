Жителям Железнодорожного района Пензы раздадут святую воду

17.01.2021 | 17:00

В Пензенской области действует режим повышенной готовности и запрет на проведение массовых мероприятий, а количество заболевших коронавирусной инфекцией остается стабильно высоким.

Поэтому принято решение не проводить празднование Крещения Господня на пляже ГПЗ-24, а доставить святую воду в микрорайоны первого избирательного округа.

«По доброй традиции мы отмечаем вместе Крещение Господне вот уже 20 лет. И с каждым годом количество людей, пришедших на праздник, увеличивается. В прошлом году на Крещение собрались более 6 тысяч человек. Но в сложившихся эпидемиологических условиях такие массовые мероприятия - это неоправданные риски для здоровья и жизни людей.

Уверен, что все невзгоды и болезни мы сможем победить и опять вернуться к доброй традиции встречаться в Крещенскую ночь.

Берегите себя и своих близких. Крепчайшего всем здоровья, счастья и благополучия», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков.

18 января святую воду будут раздавать около школы № 35 в микрорайоне «Стрела» и на конечной остановке маршрута № 43 на улице Согласие. Начало в 12:00.

19 января в 12:00 желающих получить святую воду ждут на автостоянке спортивно-ледового комплекса «Золотая шайба», с 12:00 до 14:00 - у магазина «Авокадо» на улице Кошевого, 92, с 14:15 до 16:15 - на перекрестке улиц 2-й Порядок и Чернышевского, 11а.