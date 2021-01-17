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Общество

Переболевших COVID-19 пензенцев не освободили от ношения масок

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Специалисты центра медпрофилактики Пензенской области рассказали, нужно ли носить маску тем, кто переболел коронавирусом.

Жителям региона напомнили, что вирус и его воздействие на организм до сих пор до конца не изучены, поэтому беречься надо всем: и одолевшим инфекцию, и не успевшим ее подхватить.

«Ношение масок переболевшим просто необходимо. Это связано с тем, что возможны еще остатки инфекции в верхних дыхательных путях, что представляет риск для окружающих. Конечно, вирус выделяется в небольшом количестве, но и этого бывает достаточно для его передачи воздушно-капельным путем (особенно для лиц с низким иммунитетом), даже если человек просто разговаривает, а не чихает или кашляет», - написали специалисты в аккаунте областного центра медпрофилактики в соцсети Instagram.

Кроме того, жителям области напомнили, что перенесенный коронавирус не гарантия того, что человек больше не заболеет. Существует вероятность повторного заражения. Именно от него защищает применение средств индивидуальной защиты.

«Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не навсегда, а всего на несколько месяцев. А если этих антител еще и мало, то риск повторного заражения очень высокий. И это доказанный факт», - отметили специалисты.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителям региона напомнили, что вирус и его воздействие на организм до сих пор до конца не изучены, поэтому беречься надо всем: и одолевшим инфекцию, и не успевшим ее подхватить.
Почему тогда не строите крематорий и рассеиваите заразу по всему краю Пензенскому?

Гость||

А спидоносным и туберкулезным почему раньше про маски не говорили, ась?

Гость||

Где эти подтвержденные повторные заражения? Хоть привели бы что-то.

Все вбросы о повторных заражениях не подтверждаются в итоге.

А то, что масочка защищает самого масочника от заражения - даже идейным масочникам на смех.

Гость||

Ни анализов не берут, только вонючий короновирус в действии. Вам самим не стыдно, а власть?

Гость||

Короновирус смертельная болезнь? От онкологии и инфарктов в разы больше дохнут, про это молчат. Твари паскудные.

Гость||

МОСКВА, 15 января. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал отказаться от защитных масок вакцинированным от коронавируса для поддержания постоянного уровня антител.

"И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", – заявил Гинцбург.

Специалист отметил, что возбудитель вируса сейчас очень широко присутствует в небольших количествах в закрытых помещениях. Таким образом человек "будет стимулироваться, человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител".

Гость||

Подозреваю, что он скорее язык отрежет, чем вымолвит, что для просто переболевших или вакцинированным прочими "убойными вакцинами" подойдет все то же самое, но это и так понятно.

Надо, оказывается, постоянно подкидывать дровишек для синтеза антител, шатаясь без намордника по всяческим массовкам.

Гость||

Вот про туберкулёз это серьёздно, у нас сосед умер пожив с одной зэчкой.Она так и пьет, а Петьки второй год нет.

Гость||

Четвертый месяц нет обоняния, вот те и "нет никакой ковидлы".

Имя: Гость
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