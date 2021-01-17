Переболевших COVID-19 пензенцев не освободили от ношения масок

17.01.2021 | 15:06

Специалисты центра медпрофилактики Пензенской области рассказали, нужно ли носить маску тем, кто переболел коронавирусом.

Жителям региона напомнили, что вирус и его воздействие на организм до сих пор до конца не изучены, поэтому беречься надо всем: и одолевшим инфекцию, и не успевшим ее подхватить.

«Ношение масок переболевшим просто необходимо. Это связано с тем, что возможны еще остатки инфекции в верхних дыхательных путях, что представляет риск для окружающих. Конечно, вирус выделяется в небольшом количестве, но и этого бывает достаточно для его передачи воздушно-капельным путем (особенно для лиц с низким иммунитетом), даже если человек просто разговаривает, а не чихает или кашляет», - написали специалисты в аккаунте областного центра медпрофилактики в соцсети Instagram.

Кроме того, жителям области напомнили, что перенесенный коронавирус не гарантия того, что человек больше не заболеет. Существует вероятность повторного заражения. Именно от него защищает применение средств индивидуальной защиты.

«Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не навсегда, а всего на несколько месяцев. А если этих антител еще и мало, то риск повторного заражения очень высокий. И это доказанный факт», - отметили специалисты.