Пензенцам разъяснили, кому принадлежит домофон

17.01.2021 | 17:50

Пензенцам рассказали, кому принадлежит домофон: жителям (как общее имущество дома) или фирме, которая устанавливала электронный замок.

Спорный вопрос в конце 2020 года подняли сразу несколько горожан. Тема стала актуальной после смены запирающего устройства.

К примеру, для жителя дома № 11 на проспекте Строителей Александра замена домофона стала неожиданностью. Пензенец говорил: к чему лишние затраты, если и раньше все было хорошо, а сейчас нужно платить за новые ключи.

«По всем нормам законодательного права это является нашим имуществом. Роспотребнадзор, жилищная инспекция во главе с Левченко и Минстрой Российской Федерации ответили, что это является нашим имуществом. А у нас как собственников должны спрашивать согласия или несогласия», - разъяснил Александр.

В жилищной инспекции региона прокомментировали ситуацию.

«Если сдается новый дом, как правило, сейчас устанавливается домофон, то он, конечно, входит в состав общего имущества и является общедолевой собственностью. В любом случае здесь будет главенствовать жилищный кодекс. Распоряжение этим имуществом, смена замка производится по решению общего собрания и после согласования с управляющей компанией», - рассказала начальник госжилстройтехинспекции области Инна Левченко.

Если же дом не является новостройкой, то при смене электронного замка действуют иные нормы.

«Здесь вступает в силу закон о защите прав потребителей. Я живу в этом подъезде, я оплатила ключ, я оплачиваю эту услугу. Не может какое-то третье лицо, например мой сосед или еще кто-то, влиять на получение этой услуги», - добавила Инна Левченко.

Житель дома № 11 на проспекте Строителей утверждал, что некоторые из его соседей не могли попасть в подъезд. Об изменениях они не знали, а ключи им выдали только после установки нового замка. По словам Инны Левченко, это является нарушением.

«Есть договор на предоставление услуг, где описаны подробно все случаи замены замков или паролей. Соответственно, без уведомления заявителей такого происходить не должно. Если допускаются такие случаи со стороны лиц, оказывающих данные услуги, то у меня совет один: как потребитель любой гражданин имеет право обратиться в ассоциацию либо в суд с жалобой на неправомерные действия», - подчеркнула Инна Левченко.

Нельзя препятствовать собственнику квартиры входить в свое жилье.