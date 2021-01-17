Митрополит Серафим высказался по поводу запрета крещенских купаний

17.01.2021 | 15:50

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области свидетельствует о том, что массовые скопления людей несут для их здоровья серьезную, а порой и смертельную угрозу.

Касается это и празднования Крещения Господня, народной традицией которого являются ночные купания в проруби. В этом году Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от подобных экстремальных процедур.

Что же касается поверий о том, что омовение в иордани положительно отражается на состоянии и души и тела, то на этот счет у священнослужителей свое мнение.

«Церковь всегда призывает осторожно относиться к своему здоровью. Если человек неподготовленный и с тяжелыми болезнями, ему ни в коем случае этого не следует делать. Есть поверье, что после купания человек обновленный, его грехи смываются... Грехи человеку прощаются в покаянии и в творении добрых дел, в его собственном изменении, а не в том, что он в ледяную воду окунется», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Кроме того, о каком соблюдении социальной дистанции между участниками массовых крещенских купаний может идти речь? И уж тем более об использовании в этот момент средств индивидуальной защиты.