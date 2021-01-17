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Общество

Митрополит Серафим высказался по поводу запрета крещенских купаний

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Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Пензенской области свидетельствует о том, что массовые скопления людей несут для их здоровья серьезную, а порой и смертельную угрозу.

Касается это и празднования Крещения Господня, народной традицией которого являются ночные купания в проруби. В этом году Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от подобных экстремальных процедур.

Что же касается поверий о том, что омовение в иордани положительно отражается на состоянии и души и тела, то на этот счет у священнослужителей свое мнение.

«Церковь всегда призывает осторожно относиться к своему здоровью. Если человек неподготовленный и с тяжелыми болезнями, ему ни в коем случае этого не следует делать. Есть поверье, что после купания человек обновленный, его грехи смываются... Грехи человеку прощаются в покаянии и в творении добрых дел, в его собственном изменении, а не в том, что он в ледяную воду окунется», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Кроме того, о каком соблюдении социальной дистанции между участниками массовых крещенских купаний может идти речь? И уж тем более об использовании в этот момент средств индивидуальной защиты.

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Гость||

Зачем нам мнение попа знать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Церковь всегда призывает осторожно относиться к своему здоровью. Если человек неподготовленный и с тяжелыми болезнями, ему ни в коем случае этого не следует делать. Есть поверье, что после купания человек обновленный, его грехи смываются... Грехи человеку прощаются в покаянии и в творении добрых дел, в его собственном изменении, а не в том, что он в ледяную воду окунется», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Поп зачитал новую методичку?

Гость||

Поп колоконный лоб.

Гость||

Гость писал(a):

Поп зачитал новую методичку?

Может и свечки станут раздавать бесплатно, и от причастия отговаривать начнет? Мощи целовать не порекомендует?

Гость||

А Серафим мохнорыл,однако.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.01.2021 15:55|

Зачем нам мнение попа знать?

пральна, лезли в прорубь каждый год и в этот лезь и не сумлевайся

Гость||

Зарезал - искупался, всё норм.

Гость||

Очень нравится слово высокопреосвященнейший, буду всегда теперь перед именем приписывать

Гость||

Ахааха,мда...

Гость||

Мысли у высокопреосвященного здравые. А бизнес есть бизнес, даже (а скорее - тем более) на верованиях и предрассудках. Как говорится, жить всем хочется. Многим хочется жить хорошо. И чем попы хуже предпринимателей, которые под видом масла впихивают людям маргарин?

Гость||

Вы когда нибудь видели эту реку иордан в которой по преданию крестился Христос....... ) так вот река в данном случае это слишком громко сказано.......опять же в тех блаженных краях зима существенно теплее - так что ничего как говорится особенного......

Гость||

Религия прежде всего есть инструмент власти.А вовсе не то о чём многие сразу подумали..

Имя: Гость
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