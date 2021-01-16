Пензенцам рассказали, из чего складывается цена демонтажа елки

16.01.2021 | 18:00

На площади Ленина начался демонтаж праздничного убранства. Чаще всего им любовались прокатчики лошадей.

«И детишек было много, и взрослых, всем нравилось», - рассказала наездница.

Демонтировать декоративные елочки первыми начали не просто так. Все они вместе с главной зеленой красавицей были запитаны от единой системы. Чтобы к каркасной уральской сосне смогли подъехать вышки, нужно отключить кабельные каналы.

Разбор 25-метровой конструкции весом в 5 тонн обойдется городскому бюджету почти в 361 тысячу рублей. Данные размещены на едином портале госзакупок.

«Кошмар! Как дорого...» - удивилась горожанка.

Заказчиком работ выступает парк имени В. Г. Белинского, подрядчик - МУП «Зеленое хозяйство». Разбирать елку будут вручную на протяжении недели, а возможно, и дольше.

«В зависимости от погодных условий. У нас будет работать спецтехника - вышки, транспорт для украшений, манипулятор», - пояснила директор парка Елена Савельева.

Одних гирлянд нужно будет отцепить 180 штук. Затем все украшения нужно разъединить, смотать и упаковать для хранения до следующего года.

«Это довольно трудоемкий, кропотливый труд, из этого складывается цена. И нельзя забывать, что стоит зима и люди, которые на вышке, будут работать в сложных условиях. Конечно, зарплата - не две и не три тысячи рублей», - добавила Елена Савельева.

Гарантийный срок эксплуатации елки - пять лет, ушедший год как раз был последним.

Тем не менее деревце еще в неплохом состоянии, хотя и необходимы ремонтные работы - нужно заменить некоторые металлические конструкции. Поэтому, вполне вероятно, зеленую красавицу Пенза еще увидит.