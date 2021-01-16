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Общество

Пензенцам рассказали, из чего складывается цена демонтажа елки

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На площади Ленина начался демонтаж праздничного убранства. Чаще всего им любовались прокатчики лошадей.

«И детишек было много, и взрослых, всем нравилось», - рассказала наездница.

Демонтировать декоративные елочки первыми начали не просто так. Все они вместе с главной зеленой красавицей были запитаны от единой системы. Чтобы к каркасной уральской сосне смогли подъехать вышки, нужно отключить кабельные каналы.

Разбор 25-метровой конструкции весом в 5 тонн обойдется городскому бюджету почти в 361 тысячу рублей. Данные размещены на едином портале госзакупок.

«Кошмар! Как дорого...» - удивилась горожанка.

Заказчиком работ выступает парк имени В. Г. Белинского, подрядчик - МУП «Зеленое хозяйство». Разбирать елку будут вручную на протяжении недели, а возможно, и дольше.

«В зависимости от погодных условий. У нас будет работать спецтехника - вышки, транспорт для украшений, манипулятор», - пояснила директор парка Елена Савельева.

Одних гирлянд нужно будет отцепить 180 штук. Затем все украшения нужно разъединить, смотать и упаковать для хранения до следующего года.

«Это довольно трудоемкий, кропотливый труд, из этого складывается цена. И нельзя забывать, что стоит зима и люди, которые на вышке, будут работать в сложных условиях. Конечно, зарплата - не две и не три тысячи рублей», - добавила Елена Савельева.

Гарантийный срок эксплуатации елки - пять лет, ушедший год как раз был последним.

Тем не менее деревце еще в неплохом состоянии, хотя и необходимы ремонтные работы - нужно заменить некоторые металлические конструкции. Поэтому, вполне вероятно, зеленую красавицу Пенза еще увидит.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гарантийный срок эксплуатации елки - пять лет, этот год как раз был последним.
Оставьте до масленицы и сожгите!

Гость||

От куда такие цифры ???

Гость||

Уродская искусственная ёлка.

Гость||

Судя по цене демонтажа "наногирлянд", демонтировать их будут ведущие командированные инженеры, выпускники "Бауманки"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Гарантийный срок эксплуатации елки - пять лет, этот год как раз был последним.
Значит жди беды. Предыдущая ёлка кстати отпахала 12 лет.

Гость||

Гость писал(a):

От куда такие цифры ???
А ты кто?

Гость||

Гость писал(a):

А ты кто?
Дед Мороз.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Гарантийный срок эксплуатации елки - пять лет, этот год как раз был последним.
Значит жди беды. Предыдущая ёлка кстати отпахала 12 лет.
Китаю надо развивать химическую промышленность, потому и сократили срок службы

Гость||

Где площадь Ленина и где парк Белинского! Какая связь между ними?

Гость||

Гость писал(a):

Где площадь Ленина и где парк Белинского! Какая связь между ними?
Связь. Парк Белинского - это муниципальное учреждение (МАУ). Им сказали ёлкой заниматься и они исполняют. Раньше кстати ёлкой занимался МУП "Зелёное хозяйство".

Гость||

Парк Белинского - главные мастера свистелок-перделок в городе

Гость||

Гость писал(a):

Парк Белинского - главные мастера свистелок-перделок в городе
А как пердит Дед Мороз?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Парк Белинского - главные мастера свистелок-перделок в городе
А как пердит Дед Мороз?
А тебе зачем? Дурачек или извращенец?

Гость||

Гость писал(a):

А тебе зачем? Дурачек или извращенец?
Просто интересно как было напержено в домике Деда Мороза на площади Ленина. Ты в том домике был?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А тебе зачем? Дурачек или извращенец?
Просто интересно как было напержено в домике Деда Мороза на площади Ленина. Ты в том домике был?
Ты лучше у Ленина спроси. Он там всегда присутствует и всё видит с высоты своим суровым взглядом

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Имя: Гость
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