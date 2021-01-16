Пензенская полиция проводит рейды по ночным клубам

16.01.2021 | 15:30

12 увеселительных заведений за один вечер - сотрудники пензенской полиции посещают местные ночные клубы и бары.

Это рейд по выявлению лиц, находящихся в неадекватном состоянии.

«Проводятся профилактические беседы не только с администрацией развлекательных заведений, но и с сотрудниками служб безопасности. Им разъясняются первые признаки наркотического опьянения, для того чтобы в развлекательные заведения не были допущены посетители с такими признаками», - пояснила заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова.

Кроме того, сотрудникам напоминают порядок действий при выявлении подобных гостей и номера телефонов, по которым можно сообщить о незаконном обороте наркотиков.