Число выздоровевших от COVID-19 пензенцев превысило 23,5 тысячи

16.01.2021 | 19:38

В субботу, 16 января, в Пензенской области выписаны из больниц 152 пациента, перенесшие коронавирусную инфекцию. В общей сложности количество выздоровевших достигло 23 538.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также стало известно о смерти мужчины 1957 года рождения. Сопутствующими болезнями были атеросклероз аорты, коронарных артерий и артерий головного мозга, хроническая ишемическая болезнь сердца.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.