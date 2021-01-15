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Общество

Пензенцев предупредили об инфарктах и инсультах после крещенских купаний

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В крещенскую ночь пензенцев просят воздержаться от купания, тем более что на территории областного центра не будут оборудованы специальные для этого проруби. Такие выводы можно сделать из постановления исполняющего обязанности главы администрации города.

Организаторы приняли во внимание рекомендации регионального управления Роспотребнадзора и отказались от проведения массовых мероприятий.

«Опасения вызывают, например, пруд Полевой, улица Земляничная (поселок Заря), есть вырезанные проруби на ГПЗ, улица Грибная», - сообщил и. о. начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

На водных объектах, а также еще в 11 точках в границах города организуют дежурства спасателей, представителей районных администраций, медиков.

«В целях обеспечения безопасности и не допущения проведения крещенских купаний», - пояснил Александр Дерябин.

Тем, кто все же решит совершить погружение в прорубь, стоит трезво оценить состояние своего здоровья: переохлаждения, пусть и непродолжительные, в условиях распространения коронавирусной инфекции крайне нежелательны. Также специалисты отмечают и другие риски от пребывания в ледяной воде.

«Многолетняя практика показывает, что в первые дни после крещенских купаний возрастает количество пациентов, перенесших инфаркты и инсульты», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В канун крещенской ночи 18 января в Спасском соборе пройдет торжественное богослужение, которое возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не выставляйте полицию и МЧС. Кто хочет бухать и нырять,то пусть тонут или сдохнут от болезни. Это их выбор.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Многолетняя практика показывает, что в первые дни после крещенских купаний возрастает количество пациентов, перенесших инфаркты и инсульты», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Благодарим Вера за порядочность, честность и правду. Еще бы кто правду сказал про церкви и закрыли бы их что бы не провоцировали заблудших нырять в прорубь в мороз.

Гость||

А как же благодать после купы купы или это все враки?

Гость||

Гость писал(a):

Не выставляйте полицию и МЧС. Кто хочет бухать и нырять,то пусть тонут или сдохнут от болезни. Это их выбор.

В больницы их не принимать пусть молитвой и образами лечатся.

Гость||

Гость писал(a):

Не выставляйте полицию и МЧС. Кто хочет бухать и нырять,то пусть тонут или сдохнут от болезни. Это их выбор.
!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

А как же благодать после купы купы или это все враки?

Попов привлечь к ответственности за введение в заблуждение доверчивых граждан.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Многолетняя практика показывает, что в первые дни после крещенских купаний возрастает количество пациентов, перенесших инфаркты и инсульты», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Благодарим Вера за порядочность, честность и правду. Еще бы кто правду сказал про церкви и закрыли бы их что бы не провоцировали заблудших нырять в прорубь в мороз.
И администрацию Кузнецка надо закрыть.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А как же благодать после купы купы или это все враки?

Попов привлечь к ответственности за введение в заблуждение доверчивых граждан.

Правильно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не выставляйте полицию и МЧС. Кто хочет бухать и нырять,то пусть тонут или сдохнут от болезни. Это их выбор.

В больницы их не принимать пусть молитвой и образами лечатся.

+++++

Гость||

Что за чушь,ведь речь идёт о вере,какие инфаркты в такой день,вы,что, в бреду?Помните попо полет против китайского вируса.Раз и нету никакой заразы.Чудо,это просто чудо...

Гость||

Ну лично я считаю, что тут естественный отбор в деле, как сбрасывали спартанцы недоносков с горы.

Имя: Гость
Комментарий:

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