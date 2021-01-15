Пензенцев предупредили об инфарктах и инсультах после крещенских купаний

15.01.2021 | 19:11

В крещенскую ночь пензенцев просят воздержаться от купания, тем более что на территории областного центра не будут оборудованы специальные для этого проруби. Такие выводы можно сделать из постановления исполняющего обязанности главы администрации города.

Организаторы приняли во внимание рекомендации регионального управления Роспотребнадзора и отказались от проведения массовых мероприятий.

«Опасения вызывают, например, пруд Полевой, улица Земляничная (поселок Заря), есть вырезанные проруби на ГПЗ, улица Грибная», - сообщил и. о. начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

На водных объектах, а также еще в 11 точках в границах города организуют дежурства спасателей, представителей районных администраций, медиков.

«В целях обеспечения безопасности и не допущения проведения крещенских купаний», - пояснил Александр Дерябин.

Тем, кто все же решит совершить погружение в прорубь, стоит трезво оценить состояние своего здоровья: переохлаждения, пусть и непродолжительные, в условиях распространения коронавирусной инфекции крайне нежелательны. Также специалисты отмечают и другие риски от пребывания в ледяной воде.

«Многолетняя практика показывает, что в первые дни после крещенских купаний возрастает количество пациентов, перенесших инфаркты и инсульты», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В канун крещенской ночи 18 января в Спасском соборе пройдет торжественное богослужение, которое возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.