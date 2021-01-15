Пензенцам разъяснили порядок начисления платы за отопление

15.01.2021 | 13:40

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ответил на вопросы жителей областного центра о начислениях за отопление в декабрьских квитанциях.

Порядок предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов регламентирует Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг».

В соответствии с ним потребители с централизованным теплоснабжением оплачивают тепловую энергию на основании общедомовых приборов учета или по нормативу (если общедомовой прибор учета отсутствует).

Температура теплоносителя в системе отопления зависит от температуры окружающей среды. Пензенские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково» подогревают сетевую воду в соответствии с графиком. Чем холоднее на улице, тем более высокая температура отопления подается в многоквартирные дома.

Узлы учета тепловой энергии, установленные в подвалах жилых домов, фиксируют температуру сетевой воды и объем потребляемой тепловой энергии, затраченный на обогрев многоквартирного дома.

Затем количество тепловой энергии, поставляемой в дом, ежемесячно умножается на утвержденный тариф и распределяется на собственников помещений в зависимости от площади жилья.

Таким образом, каждый месяц суммы в платежных квитанциях за теплоснабжение разные. При продолжительно низкой температуре воздуха оплата за отопление возрастает в связи с увеличением объемов потребленной тепловой энергии.

По данным Гидрометцентра России, фактическая среднемесячная температура ноября 2020 года в Пензе составляла -1 °С. В декабре среднемесячная температура уже была -10 °С. Разница в 10 градусов привела к увеличению температуры теплоносителя, а значит, и к увеличению объемов потребляемой энергии.

Получить информацию о начислениях и платежах за теплоснабжение и ГВС можно в офисе обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 11а, - или по телефону контакт-центра 8 (8412) 32-90-21, а также по телефонам расчетно-кассовых центров, указанным в квитанциях.