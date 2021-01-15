Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|15:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Епархия устроит интеллектуальную схватку среди пензенцев

Печать

Пензенцы в возрасте от 16 до 40 лет могут стать членами команд, которые встретятся в интеллектуальных схватках в клубе «Познание» при отделе по делам молодежи Пензенской епархии.

В 2021 году между командами, в каждой из которых должно быть не более 7 человек, запланирована серия игр. Первая игра по принципу знаменитой программы «Что? Где? Когда?» состоится в феврале. Вопросы, на которые предстоит ответить игрокам, будут из разных областей знаний: литературы, естествознания, религии, истории, культуры и других.

По результатам игры участники команды-победителя получат призы.

«Заявки от команд принимаются до 31 января. Подать заявку можно по телефону 8 (960) 320-90-65», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото - кадр www.youtube.com
0
0
0
0
 
Гость||

Фото зачетное

Гость||

что за бред? церковь снова лезет в светское общество.

Гость||

Где церковь и где наука? Что за чушь?

Гость||

Гость писал(a):

Где церковь и где наука? Что за чушь?
церковь скоро возьмет под контроль оборот масок и перчаток, прежде освящая конечно, чтоб не по 3 рубля, а по 30 серебрянников !

Гость||

ТЫ ИХ В ДВЕРЬ - ОНИ В ОКНО...

Гость||

И что о таких "схватках" гласит библия?

Гость||

По православному догмату ЛИЦЕМЕРИЕ - самый тяжкий грех.

РПЦ настаивает на захоронении Ленина А сама зарабатывает на мощах.

Для коммунистов мощи Ленина также святы как для посредников(попов)божьих мощи их святых. Это не двойной подход и ЛИЦЕМЕРИЕ?

Они ещё аргументируют,что Ленин был предателем и приехал в закрытом вагоне в Россию,так и попов не мало встречало гитлеровские войска с хлебом солью.

Гость||

Остановите планету,я сойду.

Гость||

мне кажется мой мыслительный потенциал на этом месте законачивается, большен нечего сказать

Гость||

Вопросы:

1. От кого произошел человек?

По библии принимается ответ?

Гость||

Попы!!! Один из вопросов: Сколько чертей уместится на острие иглы? Второй: Зачем Николай Кровавый стрелял по кошкам и воронам?

Гость||

Вопросы ар литературе. Кому принадлежат строки:

1. Жил был поп, толоконный лоб?

2. Коль поп не станет врать народу...?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте