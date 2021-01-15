Епархия устроит интеллектуальную схватку среди пензенцев

15.01.2021 | 14:13

Пензенцы в возрасте от 16 до 40 лет могут стать членами команд, которые встретятся в интеллектуальных схватках в клубе «Познание» при отделе по делам молодежи Пензенской епархии.

В 2021 году между командами, в каждой из которых должно быть не более 7 человек, запланирована серия игр. Первая игра по принципу знаменитой программы «Что? Где? Когда?» состоится в феврале. Вопросы, на которые предстоит ответить игрокам, будут из разных областей знаний: литературы, естествознания, религии, истории, культуры и других.

По результатам игры участники команды-победителя получат призы.

«Заявки от команд принимаются до 31 января. Подать заявку можно по телефону 8 (960) 320-90-65», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.