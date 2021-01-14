В Пензенской области вдвое снизилось число случаев ОРВИ

14.01.2021 | 09:12

В Пензенской области резко снизился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Статистику за первую неделю года (с 4 по 10 января) опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего было зарегистрировано 2 496 случаев ОРВИ (187,42 на 100 тысяч населения), что на 46% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. 10,7% из заболевших - дети.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Шемышейском районе. Там показатель заболеваемости - 472,1. Среднеобластной уровень также превышен в Кузнецке, Пензе и Камешкирском районе.

«В Пензе в течение первой недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями снизилась на 26,4%, составив 318,6 на 100 тысяч населения (1 660 случаев)», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ни одна образовательная организация не закрывалась на карантин - школы и детсады были на каникулах.