Пензенцам рассказали, что делать при обморожении

13.01.2021 | 19:04

С приходом холодов больных в палатах становится в разы больше. Зима - как бы странно ни звучало - горячая пора для врачей ожогового отделения областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Причем половина пациентов из этих стен выходит инвалидами.

Такова печальная статистика: примерно 50% пензенцев, поступивших в медицинское учреждение с обморожением, лишаются конечностей.

В основном на больничных койках оказываются люди, ведущие антисоциальный образ жизни, - бродяги, любители горячительных напитков.

«Как обычно, все это в состоянии алкогольного опьянения: длительное время на улице, не осознал, поступил с обморожением II-III степени. Когда человек в состоянии алкогольного опьянения, он не осознает, что получает обморожение, и относится к этому неадекватно.

Если человек чувствует, что получил обморожение, чувствует покалывание, пощипывание, небольшое онемение - лучше зайти в теплое помещение, согреть руки дыханием», - пояснил заведующий отделением Вячеслав Евсеев.

Ни в коем случае нельзя растирать снегом, как советуют некоторые горе-специалисты. Такими действиями можно усугубить процесс, кроме того, через образовавшиеся микротрещины легко занести инфекцию. Помещать конечности во что-то горячее тоже не рекомендуется - это приводит к тромбированию сосудов.

В общем, врачи просят пензенцев не заниматься самолечением. Тогда удастся сохранить и ноги и руки. Однако оказать первую медицинскую помощь самому себе человек в силах.

«Пришли домой, налили ванночку температурой где-то 20-25 °С, и постепенно, в течение 30-40 минут, ее надо повышать до 37-40 °С. В это время производить нежный массаж», - рассказал Вячеслав Евсеев.

Каждый год количество пациентов в ожоговом отделении областной больницы примерно одинаково - около 70 человек. Бывает и так, что карета скорой помощи привозит в лечебницу не бродяг и пьяниц, а вполне приличных людей, которые становятся жертвами холодов по собственной беспечности. Одеваться нужно в соответствии с погодой, а не следовать веяниям моды.