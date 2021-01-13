Сетевое издание|18+|Среда|13 янв 2021|19:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пензенцам рассказали, что делать при обморожении

Печать

С приходом холодов больных в палатах становится в разы больше. Зима - как бы странно ни звучало - горячая пора для врачей ожогового отделения областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Причем половина пациентов из этих стен выходит инвалидами.

Такова печальная статистика: примерно 50% пензенцев, поступивших в медицинское учреждение с обморожением, лишаются конечностей.

В основном на больничных койках оказываются люди, ведущие антисоциальный образ жизни, - бродяги, любители горячительных напитков.

«Как обычно, все это в состоянии алкогольного опьянения: длительное время на улице, не осознал, поступил с обморожением II-III степени. Когда человек в состоянии алкогольного опьянения, он не осознает, что получает обморожение, и относится к этому неадекватно.

Если человек чувствует, что получил обморожение, чувствует покалывание, пощипывание, небольшое онемение - лучше зайти в теплое помещение, согреть руки дыханием», - пояснил заведующий отделением Вячеслав Евсеев.

Ни в коем случае нельзя растирать снегом, как советуют некоторые горе-специалисты. Такими действиями можно усугубить процесс, кроме того, через образовавшиеся микротрещины легко занести инфекцию. Помещать конечности во что-то горячее тоже не рекомендуется - это приводит к тромбированию сосудов.

В общем, врачи просят пензенцев не заниматься самолечением. Тогда удастся сохранить и ноги и руки. Однако оказать первую медицинскую помощь самому себе человек в силах.

«Пришли домой, налили ванночку температурой где-то 20-25 °С, и постепенно, в течение 30-40 минут, ее надо повышать до 37-40 °С. В это время производить нежный массаж», - рассказал Вячеслав Евсеев.

Каждый год количество пациентов в ожоговом отделении областной больницы примерно одинаково - около 70 человек. Бывает и так, что карета скорой помощи привозит в лечебницу не бродяг и пьяниц, а вполне приличных людей, которые становятся жертвами холодов по собственной беспечности. Одеваться нужно в соответствии с погодой, а не следовать веяниям моды.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Надо залиться как следует и ничего не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте