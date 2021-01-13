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Общество

Пензенцам предложили погадать в домашних условиях

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Профессор Сергей Волков считает, что старый Новый год - идеальное время для гаданий любого вида. Совпадает несколько факторов - новолуние и продолжающиеся Святки. В этот период, по мнению ученого, легче соединиться с миром духов.

«Потому что грань, которая соединяет старый год и новый, по фольклорным традициям утончается, и в этот момент как раз проникновение духов, к которым обращаются гадающие, становится более доступным и легким для восприятия», - рассказал профессор, исследователь сакральных традиций Сергей Волков.

Профессор говорит: верить или нет - дело каждого. Но он неоднократно лично наблюдал необъяснимые явления и не раз гадал в эти волшебные дни. И подчас предсказания сбывались.

Современная ворожба может быть совсем не похожа на древнюю. Легко попытаться предсказать судьбу, используя только компьютер. Теперь в моде кибермагия, то есть карты Таро, например, можно разложить просто на экране. Виртуальный мир тоже не лишен элементов волшебства.

«Мы были на дольменах Кавказа, сняли дольмен, над которым висел красный плазменный шарик - что-то вроде шаровой молнии. Его видели все. Эту фотографию мы поместили в Сеть, чтобы она была в облаке. Буквально через сутки мы обнаружили этот шарик левее его исходного положения», - пояснил Сергей Волков.

Видов гаданий множество. Профессор показал вариант, который можно попробовать в домашних условиях. Нужны благовония, свеча и черное зеркало - оно будет служить порталом в мир сверхъестественного. Поджигаем шашечку, в дыме ищем фигуры, а что они значат - решаем сами.

По народным поверьям, особо точные гадания получаются во все время Святок, то есть до Крещения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что попы скажут на это?

Гость||

Профессор кислых щей, исследователь засральных традиций Сергей Волков.

Гость||

Гость писал(a):

Что попы скажут на это?
Да как-то плевать.

Гость||

Гость писал(a):

Профессор кислых щей, исследователь засральных традиций
Это специалист широкого профиля. Гастроэнтеролог и проктолог в одном лице.

Гость||

А каким образом можно погадить в домашних условиях

Гость||

Молодец же профессор Волков! С такими людьми и жить веселее.

Даже духи не возражают:

Хозяйка увидела во сне деда, попросившего дать ему закурить. «Так ты же умер! Как курить станешь?» - спросила женщина у видения. Ответа не последовало, но уже утром женщина купила сигарет и раздала их нищим. На обоях тут же проявилось пятно, как будто кто-то затушил о стену окурок.

Чуть позже дочка хозяев дома увидела выходящего из шкафа небольшого росточка старичка. Тогда семейная пара написала записку: «Кто ты? К кому ходишь?» Наутро на листке уже был начертан ответ: «Я пришел понять добро. Мне нравится Олечка».

Тут владельцы дома и пригласили к себе Сергея Волкова. Уже на глазах исследователя в детской комнате из шкафа один за другим начали, как бы выпрыгивать предметы одежды, а плюшевый заяц переместился с полки на кровать. Тогда же на полу начали появляться «рисунки» из кетчупа, мыльной пены и зубной пасты. Сергей Николаевич рассыпал на столе муку, и сверху положил послание хозяев: «Прости нас, что позвали уфологов». И через несколько минут мука оказалась перемешанной, а в конце текста возникла дописка: «Да ладно уж».

Гость||

Гость писал(a):

А каким образом можно погадить в домашних условиях
И гадать нечего. Завтра надо оставаться дома. Будет метель и кошмар в Пензе: не проехать, не пройти.

Имя: Гость
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