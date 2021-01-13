Пензенцам предложили погадать в домашних условиях

13.01.2021 | 19:51

Профессор Сергей Волков считает, что старый Новый год - идеальное время для гаданий любого вида. Совпадает несколько факторов - новолуние и продолжающиеся Святки. В этот период, по мнению ученого, легче соединиться с миром духов.

«Потому что грань, которая соединяет старый год и новый, по фольклорным традициям утончается, и в этот момент как раз проникновение духов, к которым обращаются гадающие, становится более доступным и легким для восприятия», - рассказал профессор, исследователь сакральных традиций Сергей Волков.

Профессор говорит: верить или нет - дело каждого. Но он неоднократно лично наблюдал необъяснимые явления и не раз гадал в эти волшебные дни. И подчас предсказания сбывались.

Современная ворожба может быть совсем не похожа на древнюю. Легко попытаться предсказать судьбу, используя только компьютер. Теперь в моде кибермагия, то есть карты Таро, например, можно разложить просто на экране. Виртуальный мир тоже не лишен элементов волшебства.

«Мы были на дольменах Кавказа, сняли дольмен, над которым висел красный плазменный шарик - что-то вроде шаровой молнии. Его видели все. Эту фотографию мы поместили в Сеть, чтобы она была в облаке. Буквально через сутки мы обнаружили этот шарик левее его исходного положения», - пояснил Сергей Волков.

Видов гаданий множество. Профессор показал вариант, который можно попробовать в домашних условиях. Нужны благовония, свеча и черное зеркало - оно будет служить порталом в мир сверхъестественного. Поджигаем шашечку, в дыме ищем фигуры, а что они значат - решаем сами.

По народным поверьям, особо точные гадания получаются во все время Святок, то есть до Крещения.