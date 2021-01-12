В Кузнецке испугались завоза «британского» штамма COVID-19

12.01.2021 | 09:30

В Кузнецке за время пандемии коронавируса выявили 403 больных (в том числе 53 ребенка). Данные на понедельник, 11 января, озвучил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации Александр Климов.

«В 2020 году было зарегистрировано 389 случаев, и 14 - за праздничные дни. 8 из 14 - дети», - уточнил он во время оперативного совещания в городской администрации.

На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 36 взрослых и 4 ребенка. По словам чиновника, все они обеспечены лекарственными препаратами.

«На карантине 40 человек. По школам отсутствуют 140 учеников (или 1,5%), в детских садах - 158 детей (3,7%)», - сообщил Климов.

Вакцинацию от COVID-19 в Кузнецке проводят не только для жителей города, но и для людей из Кузнецкого, Неверкинского, Камешкирского, Сосновоборского и Никольского районов. Для них получено 160 доз вакцины I этапа и 45 доз II этапа.

Первично привито 120 человек, ревакцинировано 30.

«По пневмонии вроде бы заболеваемость невысокая, ежедневно от 8 случаев по скорой помощи до 14-15. ОРВИ болеют преимущественно взрослые», - констатировал Климов.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил организовать информирование населения о прививках. Кроме того, он поинтересовался, могут ли пройти вакцинирование сотрудники мэрии.

«Перед праздниками записалось 18 человек, 11 отобрали», - ответил Климов.

«Меня тоже запиши, протестируют, если я подхожу, то я тоже уколюсь», - пообещал Златогорский.

«Никуда этот ковид не делся. Расслабляться еще рано. Через две недели посмотрим, какая будет картина. Сейчас кто куда съездил, инкубационный период пройдет… А ездили наверняка много и далеко. В Москву уже завезли «британский» грипп (штамм. - Прим. ред.). Первых бойцов уже поймали, которые привезли высокоинфекционную вариацию ковида. Значит, сейчас и сюда приедет. Мы же в Москву тоже ездим. Штука малоизученная, непонятная», - предостерег Златогорский.