Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке испугались завоза «британского» штамма COVID-19

Печать

В Кузнецке за время пандемии коронавируса выявили 403 больных (в том числе 53 ребенка). Данные на понедельник, 11 января, озвучил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации Александр Климов.

«В 2020 году было зарегистрировано 389 случаев, и 14 - за праздничные дни. 8 из 14 - дети», - уточнил он во время оперативного совещания в городской администрации.

На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 36 взрослых и 4 ребенка. По словам чиновника, все они обеспечены лекарственными препаратами.

«На карантине 40 человек. По школам отсутствуют 140 учеников (или 1,5%), в детских садах - 158 детей (3,7%)», - сообщил Климов.

Вакцинацию от COVID-19 в Кузнецке проводят не только для жителей города, но и для людей из Кузнецкого, Неверкинского, Камешкирского, Сосновоборского и Никольского районов. Для них получено 160 доз вакцины I этапа и 45 доз II этапа.

Первично привито 120 человек, ревакцинировано 30.

«По пневмонии вроде бы заболеваемость невысокая, ежедневно от 8 случаев по скорой помощи до 14-15. ОРВИ болеют преимущественно взрослые», - констатировал Климов.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил организовать информирование населения о прививках. Кроме того, он поинтересовался, могут ли пройти вакцинирование сотрудники мэрии.

«Перед праздниками записалось 18 человек, 11 отобрали», - ответил Климов.

«Меня тоже запиши, протестируют, если я подхожу, то я тоже уколюсь», - пообещал Златогорский.

«Никуда этот ковид не делся. Расслабляться еще рано. Через две недели посмотрим, какая будет картина. Сейчас кто куда съездил, инкубационный период пройдет… А ездили наверняка много и далеко. В Москву уже завезли «британский» грипп (штамм. - Прим. ред.). Первых бойцов уже поймали, которые привезли высокоинфекционную вариацию ковида. Значит, сейчас и сюда приедет. Мы же в Москву тоже ездим. Штука малоизученная, непонятная», - предостерег Златогорский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Можно ли сделать прививку от ковида и где?

Гость||

Вы еще напишите не испугались, а обо-сь,пишите черт те че, лишь бы ляпнуть.

Гость||

Гость писал(a):

Можно ли сделать прививку от ковида и где?
зачем она тебе? я вот год жду и не дождусь никак ковида смаого, а тебе вакцину подавай, а вдруг там чип и будешь зомби

Гость||

пугаются трусы

Гость||

Эх и дурни. Довели народ до кащенко...

Гость||

Гость писал(a):

зачем она тебе? я вот год жду и не дождусь никак ковида смаого, а тебе вакцину подавай, а вдруг там чип и будешь зомби
Ты главное кладбища не дождись,а зомби- это лечиться.

Гость||

кузнецку надо временно отменить авиарейсы кузнецк-Лондон

Гость||

Комментатору 09:56 - это какой-же чип должен быть, чтобы через иглу пролез, да ещё и с питанием. У тебя чип головного мозга.

Гость||

В организме россиянки развилось 18 новых мутаций коронавируса.

По данным врачей, 47-летняя женщина со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19. Инфекцию она подхватила в апреле 2020 года в больнице при прохождении курса химиотерапии — у нее была диагностирована злокачественная лимфома. По представленным медиками данным, до 9 сентября взятые у россиянки анализы показывали положительный результат на инфекцию.

Когда специалисты провели сравнительное исследование мазков, взятых у пациентки весной и в конце лета, они обнаружили при расшифровке генома наличие множества новых мутаций, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании.

Ранее медики из России предполагали, что в РФ может появиться свой национальный штамм коронавируса. Этого не исключал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, такая мутация, возможно, уже существует, но пока официально не выявлена.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первых бойцов уже поймали,
Каких бойцов???

Гость||

вихри яростных атак???

Гость||

Гость писал(a):

Ты главное кладбища не дождись,а зомби- это лечиться.
от орви не помру не беспокойся за меня, прочихаюсь за день и дальше пойду и то что то даже на это у этой короны на меня силенок маловато

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте