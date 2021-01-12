Озвучено ежесуточное число случаев внебольничной пневмонии в области

12.01.2021 | 16:37

В Пензенской области зафиксировали стабилизацию удельного веса бессимптомного проявления коронавируса в структуре клинических форм на уровне 3%. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Также снизилось число случаев внебольничной пневмонии (с 22% до 18%), отмечается превалирование ОРВИ (около 80%). При этом среди пациентов с инфекциями у большинства (63%) болезнь протекает в средней и тяжелой форме.

«На сегодняшний момент с нарастающим итогом с 1 марта по текущее время выявлено 19 453 пневмонии, удельный вес летальных исходов от внебольничной пневмонии составляет 363 человека.

Ежесуточный прирост заболеваемости в настоящее время составляет 84-90 случаев. Лабораторно расшифрованных внебольничных пневмоний - 57%, из них 52% приходятся на ковидную инфекцию», - уточнил Михаил Перекусихин.

По официальным данным, от коронавируса, осложнившегося пневмонией, в регионе умерли 342 человека.