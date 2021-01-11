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Общество

В Пензе праздники прошли в штатном для энергетиков режиме

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В Пензе праздничные дни прошли для энергетиков в штатном режиме, клиенты компании «Т Плюс» были полностью обеспечены теплом и горячей водой. Температура теплоносителя регулировалась в соответствии с температурой наружного воздуха.

«На случай возникновения нештатных ситуаций дежурили аварийные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и техникой для восстановительных работ», - сообщил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Напомним, что для обеспечения надежной и бесперебойной поставки энергоресурсов в новогодние каникулы теплоэнергетиками «Т Плюс» и АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» был установлен особый контроль за работой основного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной «Арбеково», тепловых сетей и выполнением ремонтных работ.

В настоящее время все объекты перешли на привычный режим работы.

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Источник — фото pixabay.com
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